24.11.2020 16:37 Uhr

Eric & Edith Stehfest über Schwangerschaft, Hater & das Sommerhaus

Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest und seine Frau Edith erwarten in Kürze ihr zweites Kind. Obwohl sich das Paar vor gut zwei Jahren komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, sind die jungen Eltern wieder zurück. Doch was steht hinter ihrem Comeback?

Eric & Edith Stehfest wollen anderen Menschen Mut machen und sprechen offen und öffentlich über ihre Jugend, in der beide ein ernsthaftes Drogenproblem hatten. Aktuell geht das Paar mit Berichten über Ediths Vergewaltigung und den damit verbundenen Gerichtsprozess durch die Medien. Im Gespräch mit Klatsch-tratsch.de sprachen die beiden über den Vorfall, ihr neues Buch, Hater und die Schwangerschaft.

Euer neues Buch “Rebellen lieben laut” ist draußen: Worum geht es und was möchtet ihr mit dem Buch aussagen? Wie ist der Titel zustande gekommen?

Eric: Wir haben geguckt, dass wir beide mit unseren Namen im Titel stecken. Mein Künstlername ist ja Ampel und da waren die drei Farben. Es war klar, dass es drei Worte werden. Edith heißt mit ihrem Künstlernamen Lotta Laut – deswegen das Wort laut. Dann kam die Frage: Was beschreibt uns gemeinsam? Rebellisch sein. Der Inhalt unseres Buchs ist Liebe. Man sollte sich auf die Suche danach machen. Deshalb ist unser erster Satz im Buch auch “Wer die Liebe erforscht, entdeckt Dinge, die nie da waren”.

Das ist auch so: Wenn man sich auf die Liebe einlässt, wird man Dinge erfahren, die es so noch nie gab. Dann war klar: “Rebellen lieben laut.“ Wir leben zusammen in einer Beziehung mit radikaler Ehrlichkeit. Das heißt: Nichts wird mit sich selbst verhandelt. Was ich fühle und empfinde, darf ich komplett frei äußern und das wiederum ist auch sehr laut. Das bedeutet, dass man öfter diskutiert, auch gerne mal streitet. Das alles dient der Klärung.

„Darunter habe ich sehr gelitten“

Eric, im Buch schreibst du, dass du süchtig nach Testosteron warst. Wie ist das zustande gekommen und wie kommt man davon wieder weg?

Eric: Zustande gekommen ist es, weil ich der Meinung bin, dass mein Beruf auch in Deutschland, wie er in den USA funktionieren sollte. Dort gibt es viel Methode Acting. Dabei wird für eine Rolle oft eine krasse Transformation durchlaufen. Ich wollte sehen, wie ich es schaffe, in acht Wochen eine massive Transformation durch zu machen, um danach eine völlig andere Figur darstellen zu können. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass ich in meiner Kindheit und Jugend immer der Kleinste und Dünnste war. Der Junge, der immer die große Fresse hatte und dafür verprügelt wurde. Darunter habe ich sehr gelitten.

Ich dachte immer, ich bin erst ein Mann, wenn ich einen großen Bizeps habe. Um diesen Dämon zu besiegen, musste ich diesen Weg gehen, um einmal diesen Körper zu haben. Ich musste aber feststellen, dass das nicht mein Körper ist. Dass ich das nicht bin. Ich war nicht mehr so gelenkig, nicht mehr so schnell. Ich glaube, um davon wegzukommen, braucht man vor allem Selbstliebe. Man muss einen Weg finden, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Und das ohne ständigen Konkurrenzkampf.

„Mit meiner Männlichkeit Frieden schließen“

Edith: Vor allem war es auch durch die Kommunikation miteinander, dass Eric erkannt hat, dass es wirklich eine Sucht geworden ist und er krasse Höchstleistungen nüchtern erbracht hat. Das Testosteron war nicht dafür da, dass man Sachen besonders gut kann, sondern die Veranlagung, die in einem drin steckt war dafür verantwortlich. Nicht das Testosteron.

Eric: Ich glaube, dass da draußen viele Männer unter ihrer toxischen Männlichkeit leiden. Zum Beispiel, dass sie total aggressiv werden, aber es niemandem sagen. Mit dem Testosteron aufzuhören war ein Zeichen mit meiner Männlichkeit Frieden zu schließen. Ich muss kein Soldat sein, ich darf sensibel sein und in der Ehe und Partnerschaft genau das ausleben.

Ihr hattet euch ja eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt seid ihr aber wieder da. Wie kommts?

Eric: Einen der Hauptgründe dürfen wir leider noch nicht nennen. Das liegt daran, dass wir am 11.11 eine Gerichtsverhandlung haben und davor dürfen wir noch nicht offen darüber reden. Das, was da passiert ist, war so einschneidend als Familie, dass ich gesagt habe, ich trete aus der Öffentlichkeit aus, um für meine Frau da zu sein. Ich wollte mich intensiv mit mir und unserer Familie beschäftigen. Es war mir nicht mehr möglich meinen Beruf auszuüben, weil die privaten Dinge so groß geworden sind, dass ich mich erst mal darum kümmern musste. Es ist zwei Jahre her, aber jetzt beginnt die Sache mit der Klärung. Wir mussten zwei Jahre schweigen. Wir sind ausgewandert, um erst mal ganz weit weg zu sein und uns nur mit uns selbst zu beschäftigen.

Edith: Wir haben gemerkt, das, was wir in dieser Zeit verarbeitet haben, braucht jetzt unsere Stimme, unseren Mut. Wir haben eine ganz intensive Zeit als Paar verbracht. Wir haben uns tätowiert, sind zusammen stark geworden. Die Dinge, die jetzt von uns bearbeitet werden müssen, können wir nur, wenn wir mutig sind.

„Möchte eine Gaming-Figur werden und gleichzeitig real agieren“

Wie kommt man auf die Idee sich fast sechs Wochen lang jeden Tag tätowieren zu lassen?

Eric: Die Motive sind im Moment entstanden. Wir hatten manchmal nur eine Nacht, um zu überlegen “ist das jetzt das Motiv?“.

Edith: Eric kam zu mir und hat gesagt “Edith, ich lasse mir den ganzen Rücken und Kopf tätowieren”.

Eric: Ich hatte vor als Künstler in der surrealen und realen Welt zu existieren. Das heißt, ich möchte eine Gaming-Figur (Avatar) werden und gleichzeitig real agieren. Ein Mensch, der eine Heldenreise durchleben will. Aus dem Grund, dass ich eine große Verantwortung bekommen habe. Diese Verantwortung ist mit meinem Buch “9 Tage wach” entstanden, weil viele Jugendliche sich mit mir verbunden fühlten und darauf schauen, was ich jetzt mache. Das wollte ich nicht ausnutzen. Edith und ich dachten, wenn ich das jetzt alleine mache mit den Tattoos, werden wir uns verlieren.

Edith: Das hat was mit Gleichberechtigung zu tun. Eric wollte ein Tattoo, aber das hat mir zum Beispiel nicht gefallen. Wir haben dann Tag für Tag alle Motive frei erfunden und kreiert. Es war eine extreme Erfahrung mit einander. Wir konnten alles zusammen fühlen, das hat uns so viel Verständnis für den anderen gegeben. Auch ein großes Danke an unseren Körper, wir haben beide jahrelang harte Drogen genommen und trotzdem hat er es ausgehalten. Wir wollten unseren Körper schmücken, als Dank für die harte Zeit, die er aufgrund unseres Drogenkonsums durchmachen musste.

Galerie

„Ich werde nicht mehr rückfällig. Ich habe jetzt ein Kind!“

Eric: Wir leben in einer Gesellschaft, in der die jüngere Generation so alltagsgelangweilt ist. Alles, was man cool machen kann, wird schon vorgelebt. Wir wollten ein Zeichen setzen, wie es ist, wenn man die Dinge macht! Nicht nur reden und träumen. Wir sind eine Einzigartigkeit gegangen, die es vorher noch nie gegeben hat. Es gibt kein Paar, das in der Öffentlichkeit ist und genau dieselben Tattoos hat, so wie wir.

Edith, du entbindest bald: Wie ist der Vergleich für dich von deiner ersten Schwangerschaft und der jetzigen? Bei der ersten hast du davor ja noch sehr viele Drogen genommen.

Edith: Meine erste Schwangerschaft war kurz nach meinem Entzug, das ist vier Jahre her. All die körperlichen Folgen von meinem Drogenkonsum sind mit in die Schwangerschaft gefallen. Ich habe extrem zugenommen, starke Depressionen bekommen. Ich habe mich selbst noch gar nicht gefunden und auf einmal hatte ich ein Kind. Ich musste auch mein Mama-Ich finden. Es hat mich wirklich gerettet, denn ich konnte sagen: “Nein, ich werde nicht mehr rückfällig. Ich habe jetzt ein Kind.”

Jetzt ist es so, dass ich es viel bewusster wahrnehme. Ich glaube, wenn man ein zweites Kind zeugt, weiß man schon, was auf einen zukommt. Wir haben im Lockdown gefühlt, wie schön es ist, so nah als Familie zu sein. Wir wollen da noch mehr von. Ich bin die ganze Zeit glücklich, weil bald noch ein kleines Wesen dazu kommt. Ich wiege fast so viel wie Erik, aber ich bin trotzdem glücklich. Mehr Frau sein geht gar nicht.

„In den letzten Jahren ist sehr viel Druck entstanden“

Ihr werdet ja oft von irgendwelchen Menschen wegen euren Tattoos oder euer offenen Ehe beleidig. Wie kommt ihr damit klar?

Edith: Die Entscheidung, dass wir bekannt gegeben haben, dass ich bisexuell bin, war um als heterosexueller Mensch mit Kind, ein Zeichen setzen zu können, dass Liebe ganz verschiedenen aussehen kann. Wir sollten offener dafür sein und können uns glücklich schätzen, dass in unserem Land niemand dafür verfolgt wird.

Erik: Ich glaube, bei der Masse der Bevölkerung ist in den letzten Jahren sehr viel Druck entstanden und ich glaube, dieser Druck muss sich irgendwie entladen. Durch Menschen wie uns, die aufklären und sich selbst sehr viel reflektieren, dienen wir dazu, dass andere Menschen ihren Hass ablassen können. Ich habe es lieber, dass Leute auf unserem Kanal schreiben “ Ihr seid so scheiße “, als dass dieser Mensch sein Kind oder seine Frau schlägt und seine Aggressionen so auslässt. Wir leben heutzutage einfach in einer heftigen Zeit, die vieles unausgesprochen lässt. Ich glaube, wir sind fester geworden in den Dingen, die wir aussprechen, eben für die Menschen, die bei diesem Thema noch ganz woanders stehen.

„Ich habe die Besonderheit meines Namens entdeckt!

Klar verletzt uns das auch, aber es war auch schön, dass wir es als Paar offen besprechen konnten. Wenn ich Leute direkt darauf anspreche, sagen sie auch sowas wie: “Sorry, ich hatte einen schlechten Tag, mein Kind ist krank etc.”. Da merkt man, dass viele Menschen da draußen unfassbar einsam sind und nicht wirklich mit jemanden darüber reden können, was sie beschäftigt. Das leben sie dann im Internet aus. Wenn man das als Künstler verstanden hat, kommt man damit ganz gut klar.

Ihr habt mit „Steh Fest – Wunder leben“ nun auch euren eigenen Podcast. Was ist euer Konzept dahinter?

Edith: Ich hab vor zwei Jahren angefangen Hörbücher zu sprechen. Ich habe das echt geliebt. Damals waren wir auch auf Tour und da gab es an jedem Abend eine Rubrik, in der wir uns selbst Fragen gestellt haben, von denen keiner wusste, welche Frage der andere jetzt fragt. Das hat uns so viel zurückgegeben. Wir haben über Dinge gesprochen, über die wir sonst nie gesprochen hätten.

Ich mag an eurem Podcast, dass der sich von anderen Paar-Podcasts unterscheidet und einem als Hörer auch etwas mitgibt.

Erik: In meiner Schauspielkarriere hat mein Mentor mir immer gesagt “Ihr seid die Hüter der Sprache” und dann läuft man los, macht sein Studium und sucht sein großes Glück im Beruf. Man entfernt sich dabei immer weiter von sich selbst und diese ganzen Traumata und tiefen Themen hatten das Resultat, dass ich wieder bei mir angekommen bin. Ich habe dann die Besonderheit meines Namens entdeckt. “Stehfest” bedeutet für mich: “ Steh fest im Leben, Junge“.

Wenn man im Leben mal liegt oder wackelt, sollte man keine krassen Drogen zu sich nehmen. Das habe ich gelernt. Ich hasse Pärchen, bei denen man denkt “Boah Leute, das seid ihr doch nicht” Bussi hier und da. Das wirkt nicht echt. Das Coole bei Edith und mir ist, wir finden nicht alles cool, was der andere sagt, und das werde ich in dem Podcast auch genau so sagen. Genau das ist unser Mehrwert, ein Paar was sich kritisch bewertet und trotzdem immer wieder zusammen findet.

„Wir wollen unsere Kinder nicht alleine lassen!“

Könntet ihr euch vorstellen bei einer Reality-Show mitzumachen? Beispielsweise sowas wie „Das Sommerhaus der Stars?“

Eric: Wir hatten eigentlich für fast alles eine Anfrage, aber es war einfach noch nicht das Richtige dabei. Wir kommen aus der Zukunft und wir haben was mitgebracht. Unsere Tattoos haben wir vor Corona gemacht und wir waren währenddessen 6-7 Wochen in der Isolation. Ich muss nicht der Schauspieler sein. Ich bin jetzt Musiker, das ist mir während dem Lockdown klar geworden. Ich habe für nächstes Jahr die Anfrage für ein ganz neues Format, da geht es um Psychologie. Darüber denke ich gerade ernsthaft nach. Ich bin ein Fernsehkind, die Menschen nehmen mich über dieses Medium war. Wenn ich im Fernsehen auftrete, will ich den Leuten etwas mitgeben, wie bei unserem Podcast, dafür gehe ich gerne in so ein Format.

Edith: Es ist echt super schwierig, vor allem als Eltern und wir wollen unsere Kinder nicht alleine lassen. Ich kann mir bis jetzt nicht vorstellen meine Kinder für drei Wochen alleine zu lassen.

Eric: Es ist eine Auseinandersetzung/Überlegung wert.

Was ist euer krassestes Fan-Erlebnis?

Edith: Es kam mal ein 15-Jähriges Mädchen zu mir, die eigentlich ein Foto machen wollte. Mir wurden aber gerade die Haare gemacht, also hatte ich keine Zeit für ein Foto. Ich meinte sie solle sich einfach mal zu mir setzen und wir quatschen ein bisschen, weil ich wie gesagt gerade kein Foto machen konnte. Dann hat sie mir erzählt, dass sie ihrer Mutter vor kurzem gestanden hat, dass ihr Onkel sie jahrelang missbraucht hat, aber ihr nicht geglaubt wird. Das war echt krass, sie lag dann wirklich in meinem Arm und hat geweint. Wenn dir eine völlig fremde Person so etwas erzählt – das vergisst man nicht.