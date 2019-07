Felix Jaehn über sein Outing und das Leben mit einem Double

Sonntag, 14. Juli 2019 15:55 Uhr

Alles, was Felix Jaehn (24) anfasst, wird zu Gold: So mauserte sich der sympathische DJ zu einem der wichtigsten Künstler Deutschlands. Nun ehrte ihn das berühmte Wachsfigurenmuseum „Madame Tussauds“ in Berlin mit einer eigenen Figur. Klatsch-tratsch.de traf Felix zum Interview um mit ihm über sein Wachsdouble und sein Outing im vergangenen Jahr zu sprechen.

Was bedeutet es dir deine eigene Wachsfigur zu haben? Und wie war das für dich vor deinem „Doppelgänger“ zu stehen?

Ich glaube, “weird” trifft es ganz gut. Es ist zwar gut, aber gleichzeitig ein komisches Gefühl. Man kennt sich ja aus dem Spiegel und von Fotos, aber jetzt neben mir zu stehen ist schon witzig. Die Pose der Figur durfte ich mir übrigens aus einigen Vorschlägen aussuchen. Wir haben alles acht Stunden lang vermessen. Der Move ist sehr typisch für mich und ich bin glücklich mit allem.

Die Figuren tragen oft ikonische Outfits der Original-Person. Was hat es mit deinem Outfit auf sich?

Das Outfit habe ich Silvester 2016 getragen, als ich am Brandenburger Tor vor einer Million Menschen gespielt habe. Für mich war das ein sehr besonderer Auftritt hier in Berlin und deshalb fand ich das Outfit passend für meine Figur im Madame Tussauds.

Wovon handelt deine neue Single „Love on Myself“?

Der Song handelt von Selbstliebe. Die Grundmessage ist, dass man sich zuerst lieben muss, bevor man jemand anderen lieben kann. So war das auch bei mir.

Selbstliebe ist ein großer Begriff, den man momentan sehr oft hört, der aber auch gleichzeitig sehr abstrakt ist …

Das stimmt. Ich denke es gibt da zwei Ebenen, die gerade im englischen häufig verwechselt werden. Das sind „Self Love“ und „Self Care“. Für mich kommt an erster Stelle „Self Love“, also die Selbstliebe, dafür muss man meiner Meinung nach zuerst den Blick nach innen richten und sich mit sich mit sich selbst auseinandersetzen. Mit seiner Kindheit und der eigenen Vergangenheit. Zudem muss man sich überlegen welche wesentlichen Charaktereigenschaften man hat. Man muss sich selbst besser kennen lernen. Das Hauptproblem unserer Zeit ist, dass alles sehr schnelllebig geworden ist und wir uns online ständig selbstinszenieren. Wir werden andauernd bewertet und bekommen Feedback auf alles. Ich denke, wenn man etwas auf Grund der Außenwahrnehmung macht, dann wird es problematisch.

Du schreibst bei deinen neueren Songs mit. Was verändert sich dadurch für dich und deine Musik?

Ich habe schon bei meinem Debüt bei einigen Songs mitgeschrieben. Ich bin dann viel gereist, habe unterschiedliche Songwritingcamps gemacht und da festgestellt, dass die Songs, an denen ich mitgearbeitet habe persönlicher und emotionaler sind und besser zu mir passen. Ich denke sehr viel über mich und mein Leben nach und will, dass meine Musik authentisch ist und zeigt, wer ich als Mensch bin. Ich bin nicht nur ein “Gute-Laune-Entertainer“, sondern habe auch Bock auf tiefere Messages und Inhalte. Deshalb habe ich mich entschieden, nur noch Songs zu veröffentlichen, an denen ich mitgeschrieben habe und bei denen die Texte einen Bezug zu mir haben. Deswegen ist es für mich so wichtig, mich selbst kennenzulernen und in dem Punkt gefestigt zu sein, wer ich bin. Dann wird alles andere leichter.

Um bei den beiden Begriffen von eben zu bleiben – nach bzw. mit „Self Love“ kommt dann „Self Care“, also das auf sich selbst achten. Was man eigentlich unweigerlich tut, wenn man sich selbst liebt. Da geht es für mich um Dinge wie Social Media Detox, denn der Selbstreflektionsprozess kann erst in der Einsamkeit stattfinden. Man kann nicht mit zehn anderen Leuten sich selbst besprechen. Einfach mal das Handy weglegen und raus in die Natur. Für mich ist Ruhe total wichtig. Deshalb wohne ich auch in einem kleinen Dorf an der Ostsee und gehe gerne in die Sauna. Zuhause höre ich keine Musik und schaue auch keine Filme und gehe auch nicht feiern. Am Liebsten sitze ich alleine auf der Terrasse und schaue mir Vögel an oder gehe barfuß durch den Garten. Das erdet mich und tut mir gut. Aber das muss jeder für sich herausfinden, was sein eigenes Ventil ist.

Du hast dich letztes Jahr als bisexuell geoutet. Was hat sich dadurch für dich geändert?

Die Reaktionen waren sehr positiv. Ich habe viele Nachrichten von Menschen bekommen, die mir geschrieben haben, dass ich sie inspiriere und ihnen Kraft gebe. Das freut mich immer zu hören. Mir haben aber auch Leute geschrieben, die meinten: „Ich habe es heute meiner Familie gesagt. Danke, dass du mich dazu inspiriert hast.“ Ich persönlich bin viel entspannter, lockerer und freier geworden. Mit meiner Familie und meinen Freunden Zeit zu verbringen oder aber vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen und dabei ein Geheimnis mit mir herumzutragen war schon belastend.

Welchen Tipp kannst du Menschen geben, die sich outen möchten?

Das Beste ist vermutlich es anzusprechen, aber nicht gleich mit allen zu thematisieren. Man sollte mit einer Person anfangen, bei der man denkt, dass es ein angenehmes Gespräch werden könnte und dass sie oder er Verständnis hat. Wenn man das Gefühl hat, dass jemand ein „harter Brocken“ sein könnte, weil er vielleicht in der Vergangenheit schon eindeutige Bemerkungen gemacht hat, dann sollte man ihn oder sie eher nicht zu allererst ansprechen. Die sollte man dann vielleicht nicht zuallererst ansprechen. besser zuerst mit dem besten Freund, oder der besten Freundin sprechen. Mama, Papa, Geschwister. Ich hoffe, jeder hat irgendwen, dem er sich anvertrauen kann. Bei mir war das Problem, dass ich das sehr lange mit mir herum getragen habe und jeden Abend gegrübelt und es nicht besprochen habe. Ich habe versucht, Antworten zu finden, die ich gar nicht finden musste. Durch die Bisexualität war es für mich immer das Problem, dass ich mich nicht festlegen konnte und akzeptieren musste, dass ich mich nicht festlegen kann und dass das auch okay ist. Das ist sehr abstrakt und ich hätte mir gewünscht, dass ich noch früher Leute gehabt hätte, mit denen ich darüber hätte sprechen können. Es ist vor allem wichtig, dass man weiß dass man nicht alleine ist.

Ich kann mir vorstellen, dass es datingtechnisch etwas schwierig für bisexuelle Menschen sein kann. Da Männer eventuell befürchten, dass der Partner sie für eine Frau verlassen könnte oder andersrum. Da gibt es vielleicht sehr große Unsicherheiten und Verlustängste …

Ja, das ist tatsächlich ein Problem für viele Menschen. In meinem Fall ist es so, dass ich mich auf eine Person festlegen möchte und da ist das Geschlecht kein fixer Filter. Ich kann mir durchaus vorstellen, mein Leben mit einem Mann oder einer Frau zu verbringen und nicht ständig hin und her zu switchen. (lacht)

Bist du denn aktuell in einer Beziehung?

Nein, leider nicht. Es ist tatsächlich sehr schwierig, da ich jeden Tag in einer anderen Stadt bin. Ich schaue aber gerade, wie ich das hinkriege, dass ich weiter Künstler bin, weiter reise und auf Bühnen stehe, aber mir trotzdem Freiräume schaffe und freie Wochenenden und Urlaube habe. Dass ich mir weiter nebenher ein Privatleben aufbauen kann, da das in den letzten Jahren echt zu kurz gekommen ist.

Schnapp dir einen Reiseblogger/in und verbinde beides (lacht)

(lacht) Gute Idee. Sollte ich mal überdenken.