Gigi und Bella Hadid nackt

Gestern Abend liefen Gigi (23) und Bella Hadid (22) als „Victoria’s Secret“-Engel über den Laufsteg und präsentierten die neueste Kollektion der Dessous-Firma.

Nur in sexy Unterwäsche gekleidet, schwebten die schönen Schwestern über den Runway. Und eine platzt fast vor stolz: Mama Yolanda Hadid.

Sie selbst war als junge Frau ein Model, jedoch noch lange nicht so erfolgreich wie ihre zwei Töchter. Selbstverständlich sah sie sich das Spektakel aus nächster Nähe an, sie saß neben Bellas Freund The Weeknd in der Front Row und jubelte ihren Mädchen zu.

Ein Nacktbild von Bella und Gigi

Auf Instagram postete die stolze Mama ein Bild von ihren Töchtern Gigi und Bella, auf dem sie splitterfasernackt und nur mit Engelsflügeln bekleidet sind.

Dazu schrieb sie: „Ich habe dieses Foto vor 18 Jahren geschossen und hier sind wir immer noch. Ich wünsche euch viel Glück meine süßen Engel, es ist mir so eine Ehre zu sehen, wie ihr euch diesen Traum verwirklicht. Ich könnte nicht stolzer sein, dass ihr die ersten Schwestern in der Geschichte von „Victoria’s Secret“ seid, die die Fashionshow laufen. Wie außergewöhnlich ist es, dass ihr diese aufregende Reise zusammen macht.“

