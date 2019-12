Iggy Kelly: Diesen Karriere-Tipp bekam er von der Kelly Family

Newcomer Iggi Kelly (16) ist ein waschechter Nachfahre der Kelly Family. Er ist nämlich der Sohn von Patricia Kelly (50) und ist nun dabei sich mit seiner Single „Why Him?“ eine eigene Karriere aufzubauen.

Mit Talent ist der singende Blondschopf auf jeden Fall gesegnet und zudem kann er auch auf die jahrzehntelange Erfahrung seiner berühmten Familie zurückgreifen. Doch welche Ratschläge haben ihm Michael Patrick Kelly (42) & Co mit auf den Weg gegeben?

Quelle: instagram.com

„Immer man selbst bleiben“

Im Interview mit Klatsch-Tratsch.de verriet er die wichtigste Weisheit, die ihm von der Familie vermittelt wurde: „Immer man selbst bleiben und das machen, was man liebt.“

Genauer ausgeführt meint er damit: „Ganz egal, ob es gut läuft oder nicht. Klar, ist es schöner wenn mehr Leute deine Musik hören, aber wenn man das tut, was man liebt, dann ist es eigentlich egal, wie viele Leute zuhören.“

Quelle: instagram.com

Wer ist der Spaßvogel der Familie?

Definitiv weise Worte, oder? Dass die Kellys aber nicht nur kluge Sprüche klopfen, sondern auch allesamt sehr sympathische Leute sind, das konnte man über die Jahre in vielen TV-Sendungen sehen. Aber wer ist eigentlich der Spaßvogel der Familie? Diese Frage scheint sich gar nicht so einfach beantworten zu lassen, verrät Iggi.

„Das ist echt eine gute Frage. Jeder ist irgendwie witzig in der Familie. Es kommt immer drauf an, aber eigentlich hat jeder so seine witzigen Momente. So eine richtige Spaßbremse haben wir zum Glück nicht dabei.“