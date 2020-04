Jasmin Tawil hat keine Job-Ängste: „Ich habe viele Angebote“

Viele Menschen in Deutschland müssen momentan finanzielle Einbußen hinnehmen, darunter auch viele Künstler und Schauspieler. Jasmin Tawil, die erst gerade nach Deutschland zurück gekehrt ist, will hier einen Neustart wagen, nachdem sie die letzten fünf Jahre in Los Angeles und auf Hawaii lebte.

Wie genau sie das anstellen möchte, erklärte sie im Gespräch mit klatsch-tratsch.de. Jasmin Tawil erklärt: „In erster Linie sehe ich mich ja als Schauspielerin und Musikerin. Vor allem in den Feldern Musik und Schauspiel.“

„Ich bin sehr zuversichtlich“

Viele sollten meinen, dass aktuell wohl ein sehr ungünstiger Zeitpunkt ist, um seine Karriere wieder ins Rollen zu bringen, doch anscheinend läuft es bei Tawil gut und es liegen entsprechende Angebote vor: „Ich habe viele Angebote, muss mir nur das raussuchen, was perfekt zu mir und meiner Situation passt. Da bin ich sehr sehr zuversichtlich.“

Doch die junge Mutter eines Sohnes stellt klar: „Meine Gedanken sind aber nicht in erster Linie bei schnellem Geldverdienen. Das waren sie noch nie. Für mich muss immer das Gesamtpaket stimmen.“ Mal schauen, wo wir Jasmin bald hören oder sehen werden…