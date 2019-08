Joey Heindle: „Meine Freundin macht alles für mich“

Joey Heindle ließ auf dem Promi Big Brother-Zeltplatz verlauten, dass er sich vorstellen könne, wieder zu heiraten. Mit seiner Liebsten Ramona Elsener ist er jetzt knapp ein halbes Jahr zusammen, aber es scheint die große Liebe für den Sänger und Entertainer zu sein.

Im Interview mit klatsch-tratsch verriet der 26-Jährige, dass er durchaus vorhabe, einer Frau noch mal einen Ring an den Finger zu stecken. Möglicherweise wird die Öffentlichkeit aber diesmal gar nicht erst erfahren, wann eine Hochzeit geplant ist, denn Joey hat sich nun seine ganz eigene Meinung gebildet.

Quelle: instagram.com

„Was wir verdienen, gehört uns beiden“

„Also eins kann ich sagen: ich werden es nie wieder so machen, dass die Medien was davon mitbekommen. Ich will schon nochmal heiraten, aber man kann ja auch nicht in die Zukunft schauen. Ich hätte gerne eine Familie und Kinder und eigentlich könnte ja mein Leben gerade nicht runder laufen.“

Er fügte hinzu: „Es ist perfekt, ich hab den absoluten Jackpot gezogen. Ich weiß, das habe ich damals auch schon mal gesagt, aber dieses Mal spüre ich, dass es perfekt ist. Wir sind 24 Stunden zusammen und sie macht alles für mich. Sie managt auch alles und koordiniert zum Beispiel meine Termine. Sie macht auch die Finanzen und so weiter. Was sie und ich verdienen, gehört uns zusammen. Aber zum Thema Hochzeit und so, also ich habe einfach gelernt, dass viele Sachen nicht in die Medien gehören.

„Vielleicht lassen wir unseren Hausbau filmen“

Auf die Frage, ob er sich zusammen mit Ramona als Paar filmen oder die Hochzeit kameratechnisch für ein Reality TV-Format (ähnlich wie Sarah und Pietro Lombardi damals) begleiten lassen würde, hat Joey eine ganz klare Antwort.

„Also zum Beispiel unsere Hochzeit und sowas, nein das gehört nichts ins Fernsehen. Vielleicht noch wie wir unser Haus bauen, aber auch nicht beim Kinder kriegen oder so. Das gehört sich einfach nicht“.