Kitty Kat: Das steckt hinter dem Streit mit Schwesta Ewa

Montag, 5. November 2018 23:05 Uhr

Zickenkrieg? Rapperin Kitty Kat (36) hat anscheinend Zoff mit Rap-Kollegin Schwesta Ewa (34). Jetzt sprach sie das erste Mal darüber.

Im Gespräch mit klatsch-tratsch.de antwortete Kitty Kat auf die Frage, was denn zwischen ihr und Schwesta Ewa los wäre: „Ich hab keinen Beef mit ihr, ich weiß nicht warum sie mich da jetzt auf einmal in ihren Interviews erwähnt hat.” Hintergrund: Im Mai diesen Jahres sprach Ewa im Interview mit dem Musikkanal “Noisey” über einen gemeinsam verbrachten Abend der Rapperinnen:

„Ich hab‘ Kitty Kat später sogar mal Geld gegeben, als der Busfahrer sie nicht reinlassen wollte, weil sie sich kein Ticket kaufen konnte. … Und das war, nachdem sie schon 100 Mal gegen mich geschossen hatte. Wir haben uns kennengelernt und sie hatte keinen Cent in der Tasche. Ich habe ihr den ganzen Abend Suff bezahlt und am Ende hat sie drei Mal in mein Auto gekotzt.“

Quelle: instagram.com



Ist es ein Rache-Track?

Auch in Schwesta Ewa’s aktuellen Album “Aywa”, dasim Juni released wurde, ist Kitty Kat Thema. Im Track “Schubse den Bullen” schießt die Rapperin offen gegen ihre Konkurrentin. Woher dieser Ärger kommt? Kitty Kat hat da so eine Vermutung: „Ich denke mal sie hat Promo für ihr neues Album gebraucht.”, sagte sie im Interview. Außerdem vermutet Kitty Kat, einen Zusammenhang zwischen ihrer Interpretation von Cardi B.’s (26) Hit “Bodak Yellow” – “DU KLEINE BITCH” und Schwesta Ewa’s Sticheleien:

„…ich glaube auch manchmal, dass Ewa eventuell dachte, der Track war für sie oder so, weil ich so viel B*tch und H*re und so gesagt habe. Aber ich hab den Track damals einfach nur krass gefeiert”.

Doch nur Promo?

Momentan ist es um den Streit der beiden Frauen wieder ruhig geworden. Allerdings sind gegenseitige Sticheleien in der Hip-Hop-Szene auch nichts neues und werden auch oft zu Promo-Zwecken genutzt. Vielleicht ist auch bei den beiden Rapperinnen der Release des jeweiligen neuen Albums der Grund, warum sie übereinander herziehen. Wer weiß das schon, aber in aller Munde sind sowohl Schwesta Ewa als auch Kitty Kat so auf jeden Fall.