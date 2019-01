Naddel wird auch 2019 auf Mallorca auftreten

Sonntag, 6. Januar 2019 17:55 Uhr

Nadja Abd el Farrag arbeitet seit 2008 als DJane, so richtig in Fahrt kommen wollte ihre Musikkarriere jedoch nicht. In der vergangenen Mallorca-Saison ergatterte sie einen Job in der Ballermann-Kneipe „Krümels Stadl“ von Marion Pfaff, eine der engsten Freundinnen des verstorbenen Jens Büchner.

Dort durfte Naddel regelmäßig auftreten und gegenüber klatsch-tratsch.de verriet Besitzerin Krümel, dass sich Fans auch in der kommenden Saison auf Naddel freuen können.

„Wir werden weiterhin mit Naddel ab April arbeiten. Eigentlich werden alle Künstler auch im nächsten Jahr wieder im Programm sein. Wir überlegen in den Comedybereich einzusteigen. Vielleicht planen wir einmal die Woche einen Comedian-Abend und laden einen Comedian ein.“

Irgendwer muss Jens Lücke füllen

Nach dem plötzlichen Tod von Jens Büchner müsse die Gastronomin jedoch erst einmal schauen, wie sie die entstanden Lücke füllen kann: „Bei uns ist es so, wir haben erst einmal eine Lücke zu stopfe wegen dem Jens. Jens ist bei uns zwei bis drei Mal wöchentlich aufgetreten.“

In „Krümels Stadl“ treten viele bekannte Namen auf, neben Naddel sind u.a. auch die dabei: „Wir haben geschaut, dass wir neue Künstler bekommen, wie z.B. Marc Terenzi, Olaf Henning oder ein Paul Janke mit ins Boot genommen haben. Das war die richtige Entscheidung gewesen und hatten dann einen Boom“, so Krümel über die letzte Saison. Fans können sich also wieder auf eine partyreiche Mallorca-Saison freuen.