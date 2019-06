Nik Schröder: Darum entschied er sich für eine Haartransplantation

Mittwoch, 5. Juni 2019 07:42 Uhr

Nik Schröder (30) hat sich einer Haartransplantation unterzogen. Ein Eingriff, bei dem gesunde Haarwurzeln an kahle Stellen transplantiert werden und dem Patienten nach wenigen Monaten wieder volles Haar beschert. Doch so ganz ohne ist so ein Eingriff nicht.

Nik Schröder kennen wir seit seiner Teilnahme bei „Die Bachelorette“ mit Glatze oder mit Mützen oder Kappen. Nun wollte er seinem Haarausfall entgegenwirken und unterzog sich einer Haartransplantation, wir berichteten.

klatsch-tratsch.de hakte bei Nik nach, wann und warum er die Entscheidung für diesen Eingriff gewählt hat: „Ab 25 habe ich Geheimratsecken bekommen. Eigentlich mag ich aber volles, dichtes Haar. Da das nicht mehr funktionierte, habe ich auf Glatze umgestellt – quasi aus der Not eine Tugend gemacht.“ Ende Mai war es dann so weit, seine Entscheidung bereut er nicht: „Ich bin sehr happy mit der Entscheidung und freue mich nun aufs Ergebnis.“

Ergebnis in neun Monaten

Auf das Ergebnis muss Nik aber dann doch noch etwas warten, wie er verriet: „Das wird etwa 9 bis 12 Monate dauern. Die nächsten drei Monaten wachsen die Haare, es gibt eine Ausfallquote von 2-3 Prozent. Es kann sein, dass diese neuen Haare erst einmal ausfallen, um dann neu zu wachsen. Das Optimalergebnis sieht man nach ungefähr 9 Monaten, dann sieht man auch so aus, wie es dauerhaft aussehen wird.“

Dennoch sagt der 30-jährige, dass er sich auch wenn die Haare nachgewachsen sind, noch nicht sicher ist, ob er sie zukünftig lang trägt: „Das weiß ich noch nicht. Hinter der Haartransplantation steckte vorrangig nicht das Ziel, die Haare lang zu tragen, sondern um variabel sein zu können. Ich würde es jederzeit wieder tun und würde sie jedem Mann empfehlen, der auch Probleme damit hat.“