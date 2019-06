Rapper ILoveMakonnen über sein Outing und Morddrohungen

Samstag, 1. Juni 2019 16:55 Uhr

Er kam, sah und hinterließ einen bleibenden Eindruck: Mit seinem Song „Tuesday“ gemeinsam mit Kollege Drake gelang Rapper und Sänger ILoveMakonnen (30) ein Hit, der es gleich zweimal in die Charts schaffte: Einmal in der eigentlichen Version und dann als Electro-Cover von DJ Burak Yeter. Mit seinem Outing als homosexuell brach er ein großes Tabu im HipHop-Biz. Klatsch-tratsch.de sprach mit ihm darüber.

Was Verbindest du mit Deutschland?

Ich war da mal beim Melt Festival. Da habe ich die kompletten drei Tage durchgecampt. Ich war da als Besucher – nicht als Performer. Ich hatte da jede menge Spaß und es war echt toll gestandene Künstler, Newcomer, aber auch einige meiner Lieblingsacts live zu sehen.

Deine neue Single heißt „Drunk On Saturday“. Wovon handelt der Song?

Er handelt davon, wie ich ausgehe und mit meinen Freunden Spaß habe, während ich an eine verlorene Liebe denke.

Apropos betrunkensein. Was war die schlechteste Entscheidung, die du beim Feiern getroffen hast?

Meine schlechteste Entscheidung in betrunkenem Zustand war genau die, die alle anderen machen: Betrunkene Nachrichten versenden.

Wovon bekommt man den schlimmsten Kater?

Definitiv von Tequila. Da sollte man wirklich auf die Menge achten.

Quelle: instagram.com

Lass uns über deine kommende EP „M3“ reden. Was ist das Konzept dahinter?

Ich freue mich einfach sehr meine Fans mit neuer Musik zu versorgen. Bisher gibt es darauf noch keine Feature. Auf dieser EP setze ich mich mit dem Vergangenen auseinander und reflektiere. Es hatte etwas sehr Therapeutisches.

Vor zwei Jahren hast du dich öffentlich als schwul geoutet. Wie hat das deine Karriere beeinflusst?

Ich denke, mein Outing hat mir gezeigt, wer wirklich meine engen Freunde sind und wer sich aus falschen Gründen mit mir umgab. Aber das ist okay, weil ich das wegen meinen Fans mache. Ich will, dass sie mich hören und mit meiner Musik verbinden können.

Quelle: instagram.com

Was war dein abgefahrenstes Fan-Erlebnis?

Jemand hat mal versucht meine Schuhe zu klauen. Das fand ich seltsam.

Was war die seltsamste Nachricht, die du bei Instagram bekommen hast?

Ich glaube, die seltsamsten DM’s, die ich bekomme sind die, in denen mich Leute fragen, ob sie bei mir wohnen können oder allgemein Morddrohungen. Das ist zwar gruselig, aber ich denke jeder kann sich hinter einem Computerbildschirm verstecken.

Was sind deine Pläne für das restliche Jahr?

Einfach zu reisen, weiterarbeiten und mehr Musik zu veröffentlichen. Ich kann es nicht abwarten zu sehen, was das restliche Jahr noch so bringen wird, aber ich es werden ein paar aufregende Dinge sein.