Timur Bartels über seinen letzten schlimmen Hangover

Dienstag, 1. Januar 2019 16:20 Uhr

Timur Bartels (23) hat das Silvesterfest mit Freunden gefeiert. Obwohl er zugibt, eigentlich nur noch selten um die Häuser zu ziehen oder über die Stränge zu schlagen.

Im klatsch-tratsch.de Interview gibt er zu: „Ich bin eher eine Couchpotatoe. Wenn ich jetzt auswählen könnte, dann würde ich jetzt die Coach nehmen. Bei meinem Beruf wirst du oft zu Veranstaltungen eingeladen, das reicht mir eigentlich auch. Ich geh schon ab und zu mal privat feiern, das passiert aber so alle paar Monate mal. Aber wenn, dann schon sehr exzessiv. Dann geht es schon eher länger. Also wenn, dann richtig!“

Quelle: instagram.com

Am besten gar nicht Party machen

Der letzte Kater ist noch gar nicht so lang her, auch wenn die Erinnerungen daran etwas verschwommen sind: „Den Halloween-Kater hätte ich mir gerne erspart. Da bin ich mit Kontaktlinsen aufgewacht, das soll nicht so gut sein, habe ich gehört. Wenn man länger nicht getrunken hat, dann verschätzt man sich manchmal. Das war an dem Abend so. Gott sei Dank, war das bei mir zu Hause.“

Daher lautet sein ultimativer Hangover-Tipp: „Am besten gar nicht Party machen. Ich versuche lange zu schlafen und esse richtig viel. Zwischendurch trinke ich viel Wasser.“

Ab kommenden Sonntag ist Timur in der SAT.1-Show „Dancing On Ice“ zu sehen!