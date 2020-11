22.11.2020 05:00 Uhr

Kalenderblatt 2020: 22. November

Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. November 2020:

47. Kalenderwoche, 327. Tag des Jahres

Noch 39 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Cäcilia

HISTORISCHE DATEN

2019 – Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig stellt die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mit Erfolg die Machtfrage und stellt so Kritiker ruhig. Die Junge Union scheitert mit dem Antrag, den Kanzlerkandidaten per Urwahl zu bestimmen.

2010 – Die Bundeswehr soll von 240.000 auf etwa 185.000 Soldaten verkleinert werden. Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) gibt in Dresden die ersten Eckpunkte seiner Reform bekannt. Die allgemeine Wehrpflicht soll ab Juli 2011 ausgesetzt werden.

2005 – Angela Merkel wird zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt. Die CDU-Vorsitzende erhält im Bundestag mit 397 Ja-Stimmen eine klare Mehrheit. An der Wahl beteiligen sich 612 der insgesamt 614 Abgeordneten.

2000 – Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe weist milliardenschwere Entschädigungsforderungen von Alteigentümern für die Enteignungen während der sowjetischen Besatzungszeit und in der DDR ab.

1995 – Die britische Serienmörderin Rosemary West wird wegen der Ermordung von zehn Frauen und Mädchen in ihrem „Horrorhaus“ in der britischen Stadt Gloucester zu zehn Mal lebenslanger Haft verurteilt.

1990 – Die britische Premierministerin Margaret Thatcher kündigt ihren Rücktritt von der Spitze der Konservativen Partei und als Regierungschefin an.

1975 – Zwei Tage nach dem Tod des Diktators Francisco Franco wird in Spanien mit der Proklamation von Juan Carlos zum König die Monarchie wieder eingeführt.

1950 – Zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs kommt es wieder zu einem Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. In Stuttgart gewinnt Deutschland gegen die Schweiz mit 1:0.

1220 – Der Staufer Friedrich II. wird in Rom von Papst Honorius III. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gekrönt.

GEBURTSTAGE

1965 – Mads Mikkelsen (55), dänischer Schauspieler („Casino Royale“ „Tage des Zorns“)

1950 – Gerhard Steidl (70), deutscher Verleger, Gründer des Steidl Verlags

1940 – Frank Duval (80), deutscher Komponist, Schlagersänger („Angel of Mine“) und Schauspieler

1940 – Terry Gilliam (80), amerikanischer Regisseur („Die Ritter der Kokosnuß“, „König der Fischer“), Gründungsmitglied der britischen „Monty Python“-Gruppe

1935 – Bruno Bruni (85), italienischer Zeichner, Grafiker und Bildhauer

TODESTAGE

1988 – Erich Fried, britisch-österreichischer Schriftsteller (Gedichtbände „und Vietnam und“, „Aufforderung zur Unruhe“, Erzählung „Das Unmaß aller Dinge“), geb. 1921

1980 – Mae West, amerikanische Schauspielerin („Ich bin kein Engel“), geb. 1893

