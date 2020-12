27.12.2020 05:00 Uhr

Kalenderblatt 2020: 27. Dezember

Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Dezember 2020:

52. Kalenderwoche, 362. Tag des Jahres

Noch 4 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Esso, Fabiola, Johannes, Rudger

HISTORISCHE DATEN

2019 – Der Westdeutsche Rundfunk löscht nach einer Empörungswelle ein Video von der WDR-2-Facebookseite, in dem eine vom WDR-Kinderchor als Umweltsatire gesungene Verballhornung des Liedes „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ zu sehen war. Eine fiktive Großmutter war dort unter anderem als „Umweltsau“ bezeichnet worden.

2010 – Seeräuber kapern erneut einen deutschen Frachter. Auf der Fahrt von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Griechenland fällt die „EMS River“ Piraten in die Hände. Am 2. März 2011 teilt die Reederei mit, dass der Frachter wieder frei ist. Ob Lösegeld bezahlt wurde, sagt der Sprecher nicht.

2005 – UN-Generalsekretär Kofi Annan ernennt Grünen-Politiker Tom Koenigs in New York zum neuen UN-Sondergesandten für Afghanistan.

2000 – Amerikanischen Forschern an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore gelingt es erstmals, Stammzellen in einem Labor herzustellen. Dies teilt die Universität mit.

2000 – Das berühmte Cafe „Kranzler“ kehrt an den Berliner Kurfürstendamm zurück. In gänzlich veränderter Form öffnet die Kaffeehaus-Legende im Stadtquartier „Neues Kranzler Eck“.

1995 – Ungeachtet weltweiter Proteste setzt Frankreich seine Atomversuche fort und zündet erneut einen unterirdischen Test auf dem Südsee-Atoll Mururoa.

1985 – Nahezu zeitgleich stürmen Palästinenserkommandos der Abu-Nidal-Gruppe die Abfertigungsschalter der Fluggesellschaft El Al in Wien und Rom. Dabei kommen 20 Menschen ums Leben.

1965 – Die 5600 Tonnen schwere britische Bohrinsel „Sea Gem“ kentert und sinkt vor der Humber-Mündung. 13 Menschen kommen ums Leben.

1703 – Der Methuen-Vertrag zwischen Portugal und England öffnet Portugal für englische Wolle bzw. Tuche und im Gegenzug den englischen Markt für portugiesische Weine.

GEBURTSTAGE

1958 – Florian Martens (62), deutscher Schauspieler, Kripobeamter Otto Garber in der ZDF-Serie „Ein starkes Team“

1952 – David Knopfler (68), britischer Musiker, Mitbegründer der Gruppe Dire Straits (Album „Communiqué“)

1943 – Stephan Sulke (77), Schweizer Sänger und Liedermacher („Uschi“, Musik zum Kindermusical „Heidi“)

1942 – Klaus Hoffer (78), österreichischer Schriftsteller („Bei den Bieresch“)

1925 – Michel Piccoli, französischer Schauspieler („Das große Fressen“, „Die Spaziergängerin von Sans-Souci“), gest. 2020

TODESTAGE

2015 – Ellsworth Kelly, amerikanischer Maler und Objektkünstler (Bild „Red Green Blue“), geb. 1923

1950 – Max Beckmann, deutscher Maler und Grafiker (Zyklen „Der Jahrmarkt“, „Berliner Reise“, „Gesichter“), geb. 1884

Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten