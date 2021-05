Kalenderblatt 2021: 1. Mai

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

01.05.2021 05:00 Uhr

Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Mai 2021:

17. Kalenderwoche, 121. Tag des Jahres

Noch 244 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Augustin, Pius, Sigismund

HISTORISCHE DATEN

2020 – In Berlin wird ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung „heute-show“ nach Dreharbeiten bei einer Demonstration gegen die Corona-Auflagen von Vermummten angegriffen. Vier Menschen müssen ins Krankenhaus. Die Polizei macht Linksextreme verantwortlich.

2011 – Papst Benedikt XVI. spricht seinen Vorgänger Papst Johannes Paul II. (1920 – 2005) nach einem Verfahren in Rekordzeit vor mehr als einer Million Pilgern selig.

2006 – Boliviens linksgerichteter Präsident Evo Morales kündigt die Verstaatlichung der Erdöl- und Erdgasindustrie seines Landes an.

1951 – „Radio Free Europe“ startet den regelmäßigen Sendebetrieb von München aus. Der von den USA finanzierte Sender soll die Menschen im Ostblock mit Nachrichten aus dem Ausland versorgen.

1931 – In New York wird das Empire State Building eröffnet, damals mit 381 Metern das höchste Gebäude der Welt.

1926 – Der amerikanische Automobilhersteller Henry Ford führt in seinen Werken die Fünftagewoche mit 40 Arbeitsstunden ein. Bereits im Januar 1914 hatte er den Achtstundentag festgelegt.

1886 – In Chicago beginnt ein mehrtägiger Streik für die Einführung des Achtstundentages, in dessen Verlauf es zu Krawallen mit Toten und Verletzten kommt. Auf diesen Tag bezieht sich 1889 ein Internationaler Arbeiterkongress in Paris, der den 1. Mai zum „Kampftag der Arbeiterklasse“ ausruft..

1851 – In London eröffnet Prinz Albert, Ehemann von Königin Victoria, im Crystal Palace (Kristallpalast) die erste Weltausstellung.

1786 – Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“ wird in Wien uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1966 – Olaf Thon (55), deutscher Fußballspieler (FC Schalke 04 1983-88, 1994-2002)

1961 – Jan van Aken (60), deutscher Aktivist und Politiker (Die Linke), Mitglied des Deutschen Bundestages 2009-2017

1946 – Berengar Pfahl, deutscher Filmregisseur und Produzent (Fernsehserien „Sterne des Südens“, „Tanja“), gest. 2015

1946 – Joanna Lumley (75), britische Schauspielerin („Absolutely Fabulous“, „Mit Schirm, Charme und Melone“)

1946 – John Woo (75), chinesischer Regisseur („Im Körper des Feindes“)

TODESTAGE

1996 – Irene Koss, deutsche Schauspielerin und Kinderbuchautorin, erste Ansagerin im westdeutschen Nachkriegs-Fernsehen, geb. 1928

1891 – Ferdinand Gregorovius, deutscher Kulturhistoriker, bedeutend durch seine Darstellung der Stadt Rom im Mittelalter und seine Schilderung historischer Landschaften, geb. 1821