08.01.2021 05:00 Uhr

Kalenderblatt 2021: 8. Januar

Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Januar 2021:

1. Kalenderwoche, 8. Tag des Jahres

Noch 357 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Erhard, Gudula, Severin

HISTORISCHE DATEN

2020 – Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen in Zukunft einen Großteil ihrer royalen Verpflichtungen aufgeben und finanziell unabhängig sein. Das erklärte das Paar in einer Stellungnahme des Buckingham-Palastes.

2020 – Kurz nach dem Start in Teheran wird eine ukrainische Boeing 737 mit 176 Menschen an Bord von einer iranischen Rakete abgeschossen. Niemand überlebt. Zunächst bestreitet die Regierung den Abschuss, spricht dann von einem Versehen.

2016 – Rund 70 Jahre nach dem Tod Hitlers erscheint wieder eine Ausgabe seiner Hetzschrift „Mein Kampf“ – als historisch-kritische Edition mit umfangreichen Kommentaren. Unkommentierte Ausgaben des Buches bleiben in Deutschland weiterhin verboten.

2011 – Bei einem Anschlag in Tucson (Arizona/USA) wird die Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Der Täter erschießt zudem sechs weitere Menschen.

2001 – Eine Explosion in einem Gas-Kraftwerk der ThyssenKrupp Stahl AG richtet in Duisburg Millionenschäden an und versetzt die Anwohner in Panik.

1996 – Die erste europäische Pop-Hochschule, das „Liverpool Institute for Performing Arts“ (LIPA) des Ex-Beatles Paul McCartney, nimmt den Lehrbetrieb auf.

1973 – Die erste Ausgabe der deutschen „Sesamstraße“ wird ausgestrahlt. Die Kindersendung ist eine Mischung aus deutschen und amerikanischen Szenen und startet in einigen Dritten Programmen der ARD.

1961 – General de Gaulle veranlasst ein Referendum zur Autonomie Algeriens. In Frankreich stimmen mehr als 75 Prozent dafür, in Algerien 69 Prozent.

1198 – Lothar von Segni wird zum Papst gewählt. Unter dem Namen Innozenz III. vollendet er die geistlich-weltliche Führungsstellung des mittelalterlichen Papsttums.

GEBURTSTAGE

1976 – Jenny Lewis (45), amerikanische Sängerin („The Voyager“)

1951 – John McTiernan (70), amerikanischer Regisseur („Stirb langsam“, „Jagd auf Roter Oktober“, „Die Thomas Crown Affäre“)

1941 – Graham Chapman, britischer Schauspieler („Monty Python’s Flying Circus“), gest. 1989

1941 – Hans-Peter Krämer (80), deutscher Sportfunktionär, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe (2010-2014), Interimspräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) September-Dezember 2013

1921 – Leonardo Sciascia, italienischer Schriftsteller (Roman „Der Tag der Eule“) und Politiker, gest. 1989

TODESTAGE

1996 – François Mitterrand, französischer Politiker und Jurist, französischer Staatspräsident 1981-1995, geb. 1916

1941 – Robert Baden-Powell, britischer General, Gründer der Pfadfinderbewegung, geb. 1857

