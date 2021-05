Kalenderblatt 2021: 9. Mai

09.05.2021 05:00 Uhr

Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Mai 2021:

18. Kalenderwoche, 129. Tag des Jahres

Noch 236 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Adalgar, Beatus, Theresia, Volkmar

HISTORISCHE DATEN

2016 – Der Hardliner Rodrigo Duterte gewinnt die Präsidentenwahl auf den Philippinen. Beim Amtsantritt am 30. Juni fordert er die Bürger auf, Rauschgiftsüchtige und Dealer zu töten.

2011 – Die erste gesamtdeutsche Volkszählung beginnt. Rund ein Drittel der über 80 Millionen Menschen in Deutschland werden befragt. Auskunft geben müssen zehn Prozent der Einwohner, außerdem alle Immobilien- und Wohnungsbesitzer und die Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften.

2006 – Deutschland wird eines von 47 Mitgliedern des neuen UN-Menschenrechtsrats, der die Genfer Menschenrechtskommission ablöst.

2001 – Bei einer der schlimmsten Tragödien in einem Fußballstadion werden in der ghanaischen Hauptstadt Accra bei einer Massenpanik mindestens 126 Menschen getötet.

1936 – Der faschistische italienische Diktator Benito Mussolini verkündet in Rom die Annektion Abessiniens (heute Äthiopien). Am 5. Mai hatten italienische Truppen die Hauptstadt Addis Abeba erobert.

1936 – Helmut Horten eröffnet das erste „Horten“-Kaufhaus in Duisburg. Begünstigt von der „Arisierungs“-Politik der Nationalsozialisten übernahm er dafür ein Traditionshaus der jüdischen Gebrüder Alsberg.

1926 – Der Amerikaner Richard Byrd behauptet, als erster Mensch den Nordpol mit einem Flugzeug erreicht zu haben. Die Aussage bleibt umstritten.

1876 – Nikolaus Otto erfindet den Viertaktmotor. Ein Arbeitsdiagramm des Versuchsmotors gilt als Geburtsurkunde des Ottomotors.

1869 – Der Deutsche Alpenverein (DAV) wird gegründet.

GEBURTSTAGE

1946 – Candice Bergen (75), amerikanische Schauspielerin und Fotografin (TV-Serie „Murphy Brown“)

1946 – Drafi Deutscher, deutscher Schlagersänger („Marmor, Stein und Eisen bricht“), gest. 2006

1941 – Matthias Langhoff (80), deutscher Theaterregisseur und Theaterleiter, Berliner Ensemble, Volksbühne, Théâtre Vidy-Lausanne

1936 – Glenda Jackson (85), britische Schauspielerin und Politikerin, Oscars als beste Hauptdarstellerin in „Liebende Frauen“ (1969) und „Mann, bist du Klasse“ (1973), weitere bekannte Rollen in „Sunday, Bloody Sunday“, „Hedda Gabler“, ging Anfang der 90er Jahre in die Politik

1921 – Sophie Scholl, deutsche Widerstandskämpferin, Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, hingerichtet im Strafgefängnis München-Stadelheim, gest. 1943

TODESTAGE

2016 – Walther Leisler Kiep, deutscher Politiker, Schatzmeister der CDU 1971-1992, Finanzminister von Niedersachsen 1976-1980, geb. 1926

1981 – Fritz Umgelter, Film- und Fernsehregisseur, „So weit die Füße tragen“, „Wenn die Conny mit dem Peter“, geb. 1922