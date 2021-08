7 Anzeichen, dass du in einer toxischen Beziehung steckst

23.08.2021 14:38 Uhr

Der Begriff „Toxische Beziehung" findet sich immer öfter in den Medien – spätestens seit „Me Too" reden wir inzwischen ganz konkret darüber, wann Grenzen überschritten werden und wann manipulatives Verhalten zwischen zwei Menschen zu weit geht.

Toxische Beziehungen gibt es in Familien, am Arbeitsplatz – und ganz besonders oft in der Liebe. Und eines der Paare, die als Namensgeber für dieses Phänomen Pate stehen könnten, sind Johnny Depp und Amber Heard. Wie konnte aus einer einst liebevollen Partnerschaft eine mediale Schlammschlacht werden? Und warum geht man nicht einfach, bevor es so hässlich wird?

Johnny Depp und Amber Heard: Toxischer kann eine Beziehung kaum sein

Auf YouTube und Instagram kursieren die verrücktesten Gerüchte über die Beziehung von Amber Heard (35) und Johnny Depp (58): Nach 7 Jahren Beziehung, in der mit Flaschen geworfen, Fingerkuppen verloren, in Betten defäkiert und betrogen wurde, zerreißen sich die beiden gerade öffentlich und vor Gericht. Das Ziel: Die komplette Vernichtung ohne Rücksicht auf Verluste.

Amber saß zunächst am längeren Hebel – seit der „MeToo“-Debatte ist es für Frauen zum Glück erheblich leichter geworden, Männer des Missbrauchs zu bezichtigen. Johnny kontert nun mit einer Verleumdungsklage in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Was wirklich hinter geschlossenen Türen des Depp-Heard-Haushaltes abging, wissen wohl nur die beiden. Fakt ist aber, dass sie definitiv nicht gut füreinander waren. Eher Kryptonid. Damit dir nicht dasselbe passiert: Hier sind 7 Warnzeichen für eine toxische Beziehung.

1. Sie zerschmettern dein Selbstbewusstsein

Schonmal Sätze gehört wie: „Deine Haare sind ganz schön lang geworden, willst du sie nicht mal wieder schneiden?“ Oder: „Ich finde, dass dir das Kleid nicht so gut steht“. „Warum willst du deine Freunde treffen? Ich dachte, du bist lieber bei mir zu Hause?“ Toxische Partner mäkeln gerne an dir rum. Das Schlimmste daran: Wenn du nur noch das Gefühl hast, nichts richtig zu machen, fühlst du dich schlecht und vertraust deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr.

2. Sie kontrollieren dich und sind extrem eifersüchtig

Ich hatte mal einen Freund, der durfte nicht mit dem Fahrrad zur Uni fahren, weil seine Freundin wollte, dass er mit ihr hinfährt. Weil sie aber immer zu lange im Bad brauchte, mussten sie jedes Mal kurzfristig ein Taxi nehmen. Verrückt, oder? Tja, wenn man einmal in so einer toxischen Beziehung feststeckt, kommt man da so schnell nicht mehr raus. Toxische Menschen sind nämlich sehr gut im Argumentieren: „Warum willst du nicht mit mir hinfahren? Liebst du mich nicht mehr? Triffst du etwa eine andere auf dem Weg?“ Ätzend – und echt ungesund.

Foto: fizkes/ Shutterstock 3. Du kümmerst dich nicht mehr um dich selber Tut mir Leid, aber zu einer toxischen Beziehung gehören leider immer zwei. Gehst du immer seltener mit deinen Freunden aus, oder hast sogar deinen Sport aufgegeben? Hast du ein schlechtes Gewissen deinem Partner gegenüber, wenn du dich mal zurückziehst, oder dir Zeit für dich nimmst? Dann trägst du einen nicht unerheblichen Teil dazu bei, dass eure Beziehung immer ungesünder wird. 4. Deine bessere Hälfte übernimmt keine Verantwortung Endet jede Bitte um das Ausräumen der Spülmaschine in einem riesen Streit, weil du eigentlich wissen solltest, dass deine Liebste/ dein Liebster eine echt harte Woche bei der Arbeit hatte? Guess what – andere Leute arbeiten auch und räumen trotzdem die Spülmaschine aus. Dein Schatzi hat einfach keinen Bock und versucht dich emotional so zu manipulieren, dass du ab sofort immer allein die Spülmaschine ausräumst. Wer hat schon die Kraft, aufzuräumen und gleichzeitig eine Grundsatzdebatte über alles zu führen? Keiner. Ziel erreicht. Wenn dein Partner in verschiedenen Situationen versucht, dir für irgendwas Irrationales die Schuld zu geben, sollten deine Alarmglocken schrillen: „Wieso zwingst du mich dazu, nach der Arbeit zu putzen, wegen dir habe ich jetzt schlechte Laune!“ Im Fachjargon heißt diese Form der emotionalen Manipulation übrigens „Gaslighting“. 5. Du fühlst dich eigentlich immer schlecht in ihrer Nähe Klar vermissen wir die Menschen, die wir lieben. Aber man kann auch Menschen lieben, die einem nicht wirklich gut tun – leider merkt man das oft zu spät. Du vermisst deine Liebste/ deinen Liebsten, willst ihn/sie treffen, aber sobald ihr längere Zeit miteinander verbringt, fühlst du dich minderwertig, traurig, bist angespannt oder gestresst? Kein gutes Zeichen. Das wird oft durch sehr subtiles Verhalten ausgelöst: Kritisiert er dich sofort, wenn ihr euch seht? Wirkt er desinteressiert und straft dich mit Ignoranz? Ist sie die ganze Zeit am Handy? Klar, dass du dich da scheisse fühlst. 6. Du kannst ihnen nicht vertrauen Man muss nicht immer Fremdgehen, um die elementare Vertrauensbasis einer Beziehung zu zerstören. Es gibt Player da draußen, die ihr Mindfuck-Game auf der emotionalen Ebene richtig perfektioniert haben. In gesunden Beziehungen kannst du dich darauf verlassen, dass dein/e Partner/in auch aufkreuzt, wenn ihr etwas ausmacht, dass sie einfach generell ihr Wort halten. In toxischen Beziehungen weißt du manchmal nicht mal, ob und wann ihr euch überhaupt seht. Verlässlichkeit ist eine extrem wichtige Eigenschaft, um Vertrauen schaffen zu können. Der Knaller: Oft kommen toxische Personen plötzlich angerannt, wenn du dich selber mal nicht von der verlässlichsten und sichersten Seite zeigst. Jep, die sind echt kaputt. 7. Du machst eigentlich die ganze Arbeit Extremer Red-Flag Alert: Du machst alle Termine aus, du kommst immer mit neuen Ideen für Dates oder Unternehmungen, DU organisierst den ganzen Alltag mit allem Drum und Dran. Und deine bessere Hälfte sieht das einfach als selbstverständlich and und macht überhaupt keine Anstalten, irgendeinen konstruktiven Beitrag zur Entwicklung eurer Beziehung zu leisten – vor allem wenn es um Zukunftsplanung und Perspektiven geht – dann ist der ultimative Tipp, auch retrospektiv auf alle 7 Punkte bezogen: Lauf. So schnell du kannst. (SeS)