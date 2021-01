25.01.2021 16:07 Uhr

Clubhouse: Speed-Dating & Gespräche mit Fußballprofis – die abgefahrensten Räume

Bei Clubhouse kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Von Speed-Dating bis zum Talk mit DFB-Spielern wird auf der Plattform nämlich so ziemlich alles angeboten.

Der Hype um Clubhouse ist zugegebenermaßen nicht ganz unberechtigt. Insbesondere am Wochenende war auf der App so einiges los. Wo sonst bekommt man auch die Gelegenheit, zumindest einmal im Leben mit Thomas Gottschalk oder Starfotograf Paul Ripke zu quatschen? Start-up-Gründer konnten sich zudem Samstag und Sonntag von den ,,Die Höhle der Löwen“-Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer oder Ralf Dümmel wertvolle Business-Tipps einholen.

Talk mit Toni Kroos und Timo Werner

Viele der ,,Rooms“, in denen die virtuellen Talk-Runden stattfinden, werden generell also gezielt von Experten eröffnet, um den Austausch zwischen Prominenten und und Normalsterblichen anzuregen. Zuletzt haben sich sogar die beiden Fußball-Nationalspieler Toni Kroos und Timo Werner den Fragen ihrer Fans gestellt.

Prominente Redner verplappern sich

Rund eine Stunde lang standen die DFB-Stars dabei Rede und Antwort, es herrschte entspannte Plauderstimmung, wobei durchaus interessante Fakten ans Licht kamen, die die Jungs gegenüber der Presse so wohl niemals verraten hätten, zum Beispiel, dass es nach wie vor einige Spieler gäbe, die sich nach dem Spiel ab und an mal eine Kippe zur Entspannung gönnen. Namen wurden an dieser Stelle immerhin keine genannt. Dadurch zeigt sich aber auch, dass die prominenten Redner erst noch lernen müssen, was man bei Clubhouse erzählt – und was eben nicht.

Bodo Ramelow wird an den Pranger gestellt

Davon kann auch Spitzenpolitiker Bodo Ramelow ein Lied singen. In der Talkrunde „Trash und Feuilleton“ hat der Vertreter von den Linken am Wochenende nämlich verraten, dass er während der Ministerpräsidentenkonferenz zur Coronakrise „Candy Crush“ spiele und nannte die Kanzlerin an anderer Stelle „das Merkelchen“.

Die Konsequenz dessen: Negativ-Schlagzeilen und zahlreiche Politiker, die öffentlich gegen Ramelow geschossen haben. Per Twitter hat sich Ramelow zuletzt immerhin ausdrücklich entschuldigt.

Hier geht’s um die Liebe

Weitaus gemäßigter ging es dagegen in einem Room zu, der sich voll und ganz dem gewidmet hat, was Singles insbesondere während des Lockdowns schwerfallen sollte: der Partnersuche. So haben zwei völlig unbekannte Jungs eine Talkrunde namens ,,Speed-Dating“ erstellt, in der sich wie der Name schon sagt einsame Singles vorstellen durften und sich im Anschluss mit ihrem Wunschpartner per Instagram connecten konnten.

Bei Clubhouse wird viel Müll gelabert

Wer einfach nur dabei war, um ,, mal reinzuhören“, kam aber ebenfalls auf seine Kosten. Den Gesprächen nach dürften die meisten Teilnehmer nicht älter als 19 gewesen sein und so behauptete zum Beispiel ein Typ ernsthaft, dass er Fußballprofi sei und in der Landesliga spiele. Die entsprechende Dame zeigte sich davon natürlich schwer beeindruckt und erklärte, dass es schon immer ihr größter Traum gewesen sei Spielerfrau zu werden!

Dumm nur, dass hier niemand dazwischen gekrätscht ist und dem ahnungslosen Mädchen erklärt hat, dass es sich dabei um die sechste Liga handelt, wo man in der Regel wenn überhaupt ein kleines Taschengeld verdient.

Wird Clubhouse das neue Instagram?

Durch die Diversität der Rooms wird einem auf Clubhouse derzeit also nicht so schnell langweilig, doch Vorsicht, was man sagt und vor allem Vorsicht, was man glaubt – unter den Rednern sind nämlich auch sehr viele Blindgänger dabei, die auf gut deutsch gesagt einfach nur dummen Mist labern! Dennoch hat die App das Potenzial dazu unser Social-Media-Verhalten ordentlich auf den Kopf zu stellen. Wieso, das erklären wir hier.

