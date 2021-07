Gurke verliert im Kühlschrank Geschmack

Damit Gurken so schmecken wie frisch geerntet, sollte man sie nicht zu kühl lagern.

22.07.2021 12:49 Uhr

Nicht jedes Gemüse gehört in den Kühlschrank. Doch was tun an heißen Sommertage? Für die Gurke gibt es einen guten Tipp.

Gurken gehören nicht in den Kühlschrank. Denn ist es ihnen zu kalt, verlieren sie ihren Geschmack. Gurken werden dann wässrig und matschig. Darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin.

Acht bis 15 Grad wären optimal für sie. Doch im Sommer ist das nur in kühlen Lagerräumen zur Nordseite möglich. Alternativ kann man die Gurke dann daher doch in den Kühlschrank geben – geschützt in einem Tuch einschlagen.

Und die empfindliche Gurke sollte nicht mit Tomaten, Birnen oder Äpfeln im Gemüsefach liegen. Diese drei Früchte geben das Reifegas Ethylen ab, das die Gurken wiederum weich werden lässt.