Jugendliche in der Corona-Krise häufiger in der Natur

Seit Beginn der Corona-Krise hält sich mehr als die Hälfte der Jugendlichen nach eigener Einschätzung häufiger in der Natur auf.

27.04.2021 16:22 Uhr

Das Bundesamt für Naturschutz hat erstmals das Naturbewusstsein von Jugendlichen untersucht. Demnach sieht sich die Jugend als naturverbunden - auch wenn sie viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt.

Seit Beginn der Corona-Krise hält sich mehr als die

Hälfte der Jugendlichen nach eigener Einschätzung häufiger in der

Natur auf. Das ergab die erste Jugend-Naturbewusstseinsstudie, die

das Bundesamt für Naturschutz (BfN) nun vorstellte.

So gaben 52 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, viel

häufiger oder zumindest etwas häufiger in der Natur unterwegs zu sein

als vor der Corona-Krise. Natur spiele für sie oft eine wichtige

Rolle beim Stressabbau und zur Ablenkung, aber auch als Raum für

Sport und Bewegung. Die Bedeutung der Natur ist für Jugendliche und

junge Erwachsene demnach während der Corona-Krise gestiegen. Gut die

Hälfte (52 Prozent) gibt an, dass ihr die Natur wichtiger oder

zumindest etwas wichtiger geworden ist.

33 Prozent der jungen Menschen sehen eine Verbindung der Corona-Krise

zum Zustand von Natur und Umwelt. 36 Prozent halten Corona nur für

ein Gesundheitsthema, 31 Prozent sind unentschieden. Keinen

Zusammenhang sehen insbesondere Jugendliche mit niedriger formaler

Bildung.

Im Vergleich zu Erwachsenen geben deutlich weniger Jugendliche an,

dass es sie glücklich macht, in der Natur zu sein. Dies könnte damit

zu tun haben, dass ein großer Teil der Jugendlichen viel Zeit im Haus

vor dem Bildschirm verbringt, „wobei das eigene Naturerleben in die

Ferne rückt“, wie es in der Studie heißt.

Interesse für Naturschutz

Von den Kernanliegen des Naturschutzes überzeugt sind vor allem

Jugendliche mit eher gehobenem Bildungsgrad. Ein Drittel der

befragten Jugendlichen gibt an, schon einmal an einer Demo etwa von

„Fridays for Future“ teilgenommen zu haben. 66 Prozent halten die

Energiewende für richtig, nur zwei Prozent finden die Umstellung auf

erneuerbare Energien falsch. Der Rest ist unentschieden oder glaubt,

das nicht beurteilen zu können. Besonders hoch ist die Zustimmung

auch hier wieder bei Jugendlichen mit hohem Bildungsniveau. Bei der

Einstellung zur Gentechnik spielt der Bildungsstand ebenfalls eine

große Rolle. Tendenziell gilt: je gebildeter, desto kritischer.

BfN-Präsidentin Beate Jessel folgert aus den Ergebnissen, „dass mit

den Jugendlichen eine zum großen Teil verantwortungsbewusste

und hochengagierte Generation heranreift“. Viele Jugendliche seien

nicht nur interessiert, sondern setzten sich engagiert und mit hoher

Kreativität für Natur und Klimaschutz ein. „In der Jugend von heute

steckt großes Potenzial“, sagte Jessel.

Niederschwellige Angebote erforderlich

Um Jugendliche aus sozial schwachen Familien für Naturschutzthemen zu

sensibilisieren, sind der Studie zufolge niederschwellige Angebote

erforderlich, die an ihre Lebenswelten anschließen. Dabei könne man

zum Beispiel betonen, dass Naturräume Orte der Freiheit und Erholung

sein können.

Für die Jugend-Naturbewusstseinsstudie 2020 wurden im Auftrag des

Bundesumweltministeriums und des BfN im Frühsommer vergangenen Jahres

gut 1000 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt. Im Herbst

wurde die Befragung um das Thema „Natur und Corona“ und weitere 1000

Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren ergänzt. Die Befragung ist

den Angaben zufolge repräsentativ für Deutschland.