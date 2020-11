30.11.2020 11:27 Uhr

Kinder wünschen sich vom Nikolaus: „Corona soll weggehen“

Jedes Jahr schreiben zahlreiche Kinder ihre Wünsche an den Nikolaus, den Weihnachtsmann oder das Christkind. Dieses Jahr steht ein Thema ganz oben.

Die Corona-Krise ist dieses Jahr auch in den Briefen von Kindern an den Nikolaus das Topthema. Es gebe kaum ein Schreiben, in dem die Pandemie nicht erwähnt sei, sagte Sabine Gerecke vom Nikolauspostamt in St. Nikolaus im Saarland.

Auf Wunschzetteln stehe meist ganz oben, „dass Corona weggehen oder das Virus verschwinden soll“. Oder: „Dass die Kinder mit der ganzen Familie Weihnachten feiern und auch wieder die Oma besuchen wollen“, berichtete Gerecke als Leiterin der Aktion.

Ältestes Nikolauspostamt erhält 9000 Briefe

Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder „An den Nikolaus“ in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze. Nach Angaben der Deutschen Post ist es das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Die Partnerschaft zwischen dem Festausschuss und der Post besteht seit 1967.

Es seien bereits mehr als 9000 Briefe aus aller Welt eingegangen. „Das sind schon so viele wie sonst kurz vor Nikolaus“, sagte Gerecke. Nikolaus wird am kommenden Sonntag (6. Dezember) gefeiert. Die Briefe werden von rund 40 ehrenamtlichen Helfern beantwortet.

Es gebe auch viele Briefe, in denen die Kinder es bedauerten, dass der Nikolaus wegen Corona nicht vorbeikommen dürfe. Andere schrieben: „Bitte vergiss deine Maske nicht, dann darfst du auch kommen“ oder „Nikolaus, bleib gesund!“. Im vergangenen Jahr hatte das Nikolaus-Team auf 26.568 Schreiben von Kindern aus insgesamt 41 Ländern geantwortet – so viele wie nie zuvor. In Deutschland gibt es sieben Weihnachtspostfilialen, an die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus schicken können.

Kinder wollen Großeltern wieder besuchen

Drei davon liegen in Niedersachsen. „Es macht Spaß, diese Briefe zu lesen und zu beantworten. Ich sehe, dass ich Kindern eine Freude mache“, sagte der Leiter der Aktion im westlich von Bremen gelegenen Örtchen Nikolausdorf, Hubert Weddehage. Kinder können ihre Wünsche auch an den Weihnachtsmann in Himmelsthür, einem Ortsteil von Hildesheim, richten. 2019 kamen dort etwa 50.000 Briefe an. Nach Himmelpforten bei Stade gelangten rund 32.000 Briefe.

„Wie siehst du aus?“ oder „Bist du mit dem Weihnachtsmann verwandt?“: Solche und ähnliche Fragen erreichen das Christkind im fränkischen Himmelstadt alljährlich. 2019 trafen hier etwa 65.000 Briefe ein. Corona sei auch hier das Thema in diesem Jahr, sagte die ehrenamtliche Leiterin der Poststelle, Rosemarie Schotte. „Es belastet die Kinder sehr, dass sie ihre Großeltern nicht besuchen können“, erzählt Schotte, die am Nikolaustag 80 Jahre alt wird. Sie wollten Oma und Opa schützen und seien sehr traurig über die Situation – auch darüber, dass sie sich selbst nicht mehr so unbeschwert mit Freunden treffen könnten wie noch vor einem Jahr.

Die Kinder wünschen sich nach Schottes Worten aber auch Geschenke, vor allem Einhörner, Spielzeug, Computer, Tiere und Elektronikartikel. Vielfach haben die Kinder die Schreiben fantasievoll bemalt, mit Bildchen verziert oder anderweitig ausgeschmückt. Das Christkind schert sich nicht um Rechtschreibfehler oder Kleberreste. Jeder Wunschzettel wird beantwortet.

Adressen einiger Weihnachtspostämter:

An den Nikolaus

Nikolausplatz

66351 St. Nikolaus

An den Nikolaus

49681 Nikolausdorf

An den Weihnachtsmann

Himmelsthür, 31137 Hildesheim

An das Christkind

21709 Himmelpforten

An das Christkind

Kirchplatz 3

97267 Himmelstadt

Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten