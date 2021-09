Oli P.: Dank Netflix ist er nun lieber Veganer

23.09.2021 12:04 Uhr

Oli P. spricht über seine Entscheidung, vegan zu leben und ein größeres Bewusstsein zum Thema Nachhaltigkeit zu entwicklen

Der ehemalige GZSZ- Schauspieler vermeidet bewusst alle tierischen Produkte und greift dafür lieber zu Gemüse, Obst und Co. Auch seine Frau Pauline folgt dem pflanzenbasierten Lebensstil.

Wie kam es dazu?

„Zuerst haben wir sehr wenig Fleisch gegessen, es dann komplett weggelassen und bloß Ziegenprodukte gekauft. Weil wir dachten, dass es da keine Massentierhaltung gibt, wie es bei Hühnern und Schweinen der Fall ist. Der Startschuss für ein veganes Leben war dann die Netflix-Doku „Gamechangers“, schildert der ehemalige GZSZ-Darsteller, der mit bürgerlichen Namen Oliver Petszokat heißt.

Oli P. mit Gemüse statt Flugzeuge im Bauch

Nach dem die beiden sich die Dokumentation angeschaut haben, gingen sie zum Kühlschrank und verteilten daraufhin die letzten Ziegenmilchprodukte in der Familie. Somit war der Startschuss zum veganen Lebenstil gefallen. „Ich fühle mich seitdem zu 100 Prozent fit und und fabelhaft“, schwärmt Oli über seine Entscheidung. Vor allem in Amerika sprechen sich immer mehr Promis für eine bewusste und pflanzenbasierte Ernährung aus. Darunter zählen: Sängerin Ariana Grande (28), Rennfahrer Lewis Hamilton (36) und Schauspieler Joaquin Phoenix (46).

Auch Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle

Doch nicht das Tierwohl, sondern auch Nachhaltigkeit liegt dem Paar am Herzen. Neben einer veganen Ernährung verzichten beide auch strikt auf Plastik, Fast Fashion und ziehen alles durch, um nachhaltiger und besser zu leben. Der ‚Flugzeuge im Bauch‘-Sänger erklärt: „In Berlin fahre ich nur mit dem Elektroauto oder mit dem Fahrrad, die meisten Arbeitsstrecken versuche ich mit dem Zug zu fahren, was leider nicht immer so gut klappt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.“

Der Wandel zu einer pflanzenbasierten Ernährung wird immer beliebter: Anfang des Jahres veröffentlichte der Lebensmittelhersteller Veganz eine Studie, die aussagt, das ca. 1,1% der Deutschen mittlerweile vegan leben. Tendenz steigend. (Bang)