04.12.2020 12:45 Uhr

Wenn der Nikolaus Online-Botschaften schickt

Auch das Nikolausfest bleibt von der Pandemie nicht unberührt. Mitglieder der Nikolausgilde Friedrichshafen hatten eine schöne Idee, wie der Heilige Mann trotz Corona-Auflagen zu den Kindern kommen kann.

Weil die aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen auch für den Nikolaus gelten, haben sich

Darsteller in Friedrichshafen am Bodensee eine Alternative überlegt.

Mit einer Videobotschaft wollen sie sich an die Kinder und

Haushalte wenden, die sie im Normalfall besucht hätten.

„Anders geht es ja nicht, weil der Nikolaus und Knecht Ruprecht ja schon zwei Haushalte sind“, erklärte Bertholt Erich Schwarz von der

Nikolausgilde in Friedrichshafen, die er 1985 mitbegründet hat. Auch Besuche im Freien habe das Ordnungsamt den sieben Nikoläusen und

Knecht Ruprecht der Gilde untersagt.

Normalerweise besuchen Schwarz und seine Mitstreiter ehrenamtlich

jedes Jahr rund 160 Haushalte, Kindergärten, Vereine, Schulen und

Selbsthilfegruppen. Die Resonanz auf das Angebot mit der

Videobotschaft sei sehr gut gewesen. „Das ist besser als nichts“,

sagte der 70-Jährige.

