2000er: Diese 5 Songs erleben auf TikTok ihr Comeback!

Durch TikTok wurden schon viele Songs mega erfolgreich! Doch nicht nur neue Musik bekommt durch die App besondere Reichweite: Diese Lieder aus den 2000ern sind zurück.

TikTok ist eine chinesische Social-Media-Plattform, die 2018 als Nachfolger von der App „Musical.ly“ herausgebracht wurde. Seit diesem Jahr gehört sie zu den am schnellsten wachsenden mobilen Apps der Welt. Auf TikTok posten die Nutzer kurze Videos, in denen sie zum Beispiel tanzen oder lip-syncen. Dafür braucht es natürlich gute Musik. Und die darf gerne auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Hier kommen die besten Hits der 2000er, die dank TikTok ihr Comeback erleben.

Song Nr.1: „Glamorous“

Obwohl der Song „Glamorous“ von Fergie (feat. Ludacris) schon fast 15 Jahre alt ist, kann man dazu immer noch gut die Hüften schwingen. Das zeigen TikToker wie zum Beispiel Addison Rae Easterling in ihren kurzen Videos. In dem Mega-Hit geht es darum, dass die Protagonistin trotz ihres Erfolgs und ihrer Bekanntheit, bodenständig bleibt. Das können sich die TikTok-Stars doch auch zu Herzen nehmen – oder?

Song Nr.2: „Promiscuous“

„Promiscuous“ war schon im Jahr 2006 unglaublich erfolgreich. Der Song wurde Nelly Furtados erster Nummer-eins-Hit in den USA. Und gleichzeitigauch der erste Nummer-eins-Hit einer kanadischen Sängerin seit 1998. Heutzutage ist das Lied nicht weniger angesagt als damals. Im Gegenteil: Zur Zeit geht es geradezu viral auf TikTok, denn immer mehr Nutzer lip-syncen und tanzen zu dem beliebten Song.

Song Nr.3: „American Boy“

Estelles Song „American Boy“ featuring Kanye West kam 2008 heraus. Der riesen Hit wurde unter anderem von Musikgrößen wie Estelle und Kanye West selbst, Will.i.am und John Legend geschrieben. Also ist es kein Wunder, dass „American Boy“ so beliebt ist. Und zwar auch jetzt noch, obwohl das Lied schon über 12 Jahre alt ist. Auf TikTok wird der Ex-Mega-Hit gerade jedenfalls zum nächsten Trend!

Song Nr.4: „My Love“

TikTok-Star Addison Rae selbst macht den Song „My Love“ von Justin Timberlake und T.I. zum TikTok-Sound. Seitdem nutzen natürlich auch viele andere den Ohrwurm für ihre kreativen Videos. Schon 2006 ging der Hit mega durch die Decke. Er belegte sogar den ersten Platz der „US Billboard Hot 100“ und wurde mit zwei „MTV Video Music Awards“ ausgezeichnet. Timberlake selbst erzählte, dass es Zeit brauchte, den Song so umzusetzen. Wir freuen uns bis heute, dass er sich damals die Zeit genommen hat, oder?

Song Nr.5: „Swing“

Der Song „Swing“ von Savage wurde erstmals 2005 released, in den USA allerdings erst 2008 in einer erneuerten Version in Zusammenarbeit mit Soulja Boy und eine weitere Version featuring Pitbull. Auf TikTok wurde der Song zum Trend, in einem Remix mit dem Song „Viva la Vida“ von Coldplay. Am häufigsten wird der Song auf der App genutzt, um ganz frei zu tanzen während die Kamera in einer kreisenden Bewegung um die Person fährt. So sieht das Ganze dann aus:

