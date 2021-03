24K Goldn: Die Weltkarriere fängt jetzt richtig an

24K Goldn: Die Weltkarriere fängt jetzt richtig an

25.03.2021 23:00 Uhr

Dreifach-Platin-Rapper und Sänger 24K Goldn veröffentlicht sein schon lange heiss erwartetes Debütalbum „El Dorado“.

24K Goldn zeigte im letzten Jahr eindrucksvoll, wie er es vom Cover der Freshman Class der XXL über TikTok zum Weltstar schaffte. Aber seit 24K Goldn letztes Jahr auf dem Cover der XXL Freshman Class hat hat sich einiges getan.

Neuer Song „3, 2, 1“

Nach seinem unglaublichen Start in das Jahr 2020 mit „Mood“, kam der Rapper und Sänger 24kGoldn aus San Francisco zurück, um die erste neue Single des Jahres 2021, „3,2,1“, vorzustellen. In dem neuen, von Austin Peters inszenierten Werk erzählt 24kGoldn die Achterbahn einer Liebesgeschichte. „3,2,1“ ist ebenso auf Goldens Debütalbum „El Dorado“ , das am 26. März veröffentlicht wird.

„Mood“ 26 Wochen in den Charts

Mit 26 Wochen und den Billboard Hot 100 (von denen 24 in den Top 10 waren, 8 Wochen auf Platz 1, heute auf Platz 5) mit „Mood“, ersten Fernsehdebüts im Late Night TV aber auch Tagesprogramm, hat 24kGoldn die Öffentlichkeit fest im Griff und etablierte sich als einer der größten Breakout-Stars des Jahres.

„Mood“ ist mittlerweile zum dreifach Platin Hit geworden und bewegt sich weiterhin mit über 1,3 Milliarden Streams – und bricht sogar den Pop-Radio-Rekord für die meisten Spins innerhalb von 7 Tagen. Nachdem er zum ersten YouTube-Künstler „On the Rise 2021“ ernannt und in Hulus Black History Month-Konzert vorgestellt wurde, ist klar, dass 24kGoldn gerade erst anfängt.

24K Goldn in Zahlen

26 Wochen in der Billboard Hot 100 mit „Mood“

1,3 Milliarde Audio streams for “Mood”

150 Mio Views für das video of “Mood”

40 Mio Streams and growing for Coco ft. Da Baby