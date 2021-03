5 Superstars, die noch nie einen Grammy gewonnen haben

14.03.2021 22:30 Uhr

Mehrfach nominiert, aber immer leer ausgegangen. Es ist kaum zu glauben, aber diese Welt-Stars warten immer noch auf ihren ersten Grammy-Award.

In wenigen Stunden werden die 63. Grammy Awards in Los Angeles vergeben. Der Preis der Recording Academy gilt als der wichtigste Musikpreis der Welt.

Und während sich bei manchem Star die Grammys häufen (z.B. bei Beyonce, Adele, Taylor Swift und Billie Eilish), warten andere vergeblich seit Jahren auf ihren Preis.

Nominierungen: 13

Mariah Carey (50) beklagte bereits, wie schwer es klassischer Pop seit jeher bei den Grammys hat. Davon kann Katy Perry (36) ein Lied singen. Mit ihren Super-Hits „Roar“, „I Kissed A Girl“ oder „Firework“ fand sie sich stets unter den Nominierten, konnte den Preis aber nie mit nach Hause nehmen.

In den Blütejahren ihrer Karriere konnte die Musikerin jedes Jahr zumindest auf einen Grammy hoffen. Ihre letzten zwei Alben „Witness“ und „Smile“ schafften es nicht einmal mehr unter die Nominierten. Damit liegt ihre letzte Chance auf einen Grammy inzwischen sechs Jahre zurück.

Nominierungen: 10

Nicki Minaj (38) galt für zehn Jahre als die Queen of Rap. In einem komplett von Männern dominierten Genre schaffte sie es, ihre Kollegen zu übertrumpften. Allein dafür hätte man sie schon mit einem Grammy würdigen sollen.

Tatsächlich warten die Rapperin bis heute, worüber sie auch mehrfach ihren Zorn ausgedrückt hatte. Insbesondere im Jahr 2014 als ihr Hit „Anaconda“ lediglich für einen Award nominiert worden war.

If I was a different „kind“ of artist, Anaconda would be nominated for best choreo and vid of the year as well. ???

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) July 21, 2015