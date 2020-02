a-ha: Das revolutionäre Video „Take On Me“ knackt Milliardenmarke!

Mit dem ikonischen Musikvideo zu “Take On Me” übertraf die norwegische Herrenkapelle a-ha diese Woche die Schwelle zu einer Milliarde Views auf Youtube. Damit gehört das norwegische Trio zu der winzigen Gruppe von Musikkünstlern, die diesen schwer zu toppenden Meilenstein erreicht haben!

Der Megahit ist damit das zweithäufigst aufgerufene Video aus den 1980ern auf YouTube und der fünfthäufigst gestreamte Track aus dem 20. Jahrhundert.

Um diesen bemerkenswerten Erfolg gebührend zu feiern, veröffentlichen Rhino Records über ihren Store ein besonderes Fan-Paket. Das Paket umfasst eine VHS-Cassette mit “Take On Me”, einen exklusiven, von allen drei Bandmitgliedern signierten Kunstdruck, ein T-Shirt sowie ein exklusives Set mit drei Drucken aus der “Take On Me”-Ära, designt von den ursprünglichen Animationskünstlern des Videos, alias Michael Patterson und Candace Reckinger.

10.000 Skizzen für ein Video

Das ursprünglich 1985 veröffentlichte Musikvideo war damals absolut innovativ, wurde jüngst restauriert und auf 4K-Auflösung gebracht. “Zunächst hatten wir es nur mit der geschnittenen Live-Action gesehen”, erinnert sich Sänger Magne Furuholmen. “Und dann vergingen weitere 3-6 Monate mit dem Zeichnen – Handzeichnungen! Für die animierten Teile wurden über 10.000 Zeichnungen gebraucht! Als wir das ganze Werk zum ersten Mal im Zusammenhang sahen, gab es ein großes ‘WOW’!”

Hier gibt es eine Dokumentation zum Making-Of sowohl des Songs als auch des einst so revolutionären Videoclips zu sehen:

Das Video zu „Take On Me“ schob 1985 ein globales Phänomen an, als der Song Platz 1 in 36 verschiedenen Ländern belegte und eine der meistverkauften Singles aller Zeiten wurde.

Jetzt gehört das Video zum exklusiven ‚Milliarden Views-Club‘ neben Songs wie November Rain von Guns N‘ Roses, Smells Like Teen Spirit von Nirvana und Bohemian Rhapsody von Queen!