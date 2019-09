Aaron Carter muss Tour absagen: Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Aaron Carter hat den Rest seiner Tournee abgesagt. Der Sänger hat sich dazu entschlossen, all seine Auftritte bis zum Ende des Jahres abzusagen, um „ein wenig Frieden zu finden“. Erst vergangene Woche verriet er, an mehreren psychischen Krankheiten zu leiden, unter anderem einer „multiplen Persönlichkeitsstörung“, Schizophrenie, einer bipolaren Störung und einer Angststörung.

Auf seinem Twitter-Account schrieb der 31-jährige Aaron Carter: „Ich weiß die Liebe und Anstrengungen von meinen Unterstützern zu schätzen. Aber nach meinen nächsten zwei Shows, die in Kentucky & Missouri anstehen, nachdem ich nach Vancouver fliege und an der Spielzeugverlosung teilnehme, für die ich 400 Spielzeuge und über 1.000 Fan-Gaben spende, sage ich den Rest meiner Shows für das verbleibende Jahr ab. Ich muss meine Gesundheit an erste Stelle setzen und ich hoffe, ihr könnt alle verstehen, wie sehr ich diese Zeit brauche, um zu heilen und meine Batterien aufzuladen. Ich liebe euch. Bleibt stark. Bleibt gesund und seid euch einfach gewiss, dass ich im kommenden Jahr zurück und bereit sein werde, um weiterzumachen. Aber als Mann muss ich dies tun, um ein wenig Frieden zu finden. Xo“

Sieben Konzerte abgesagt

Der kleine Bruder von Backstreet Boy Nick Carter sollte ursprünglich von Oktober bis Januar noch sieben Mal auf der Bühne stehen, einmal in Kanada, dreimal in Pennsylvania, einmal in New York und zweimal in Iowa. Und obwohl er selbst seine Fans bat, seine Entscheidung zu akzeptieren, meldeten sich einige zu Wort und bettelten ihn an, seine Shows doch zu spielen.

Dazu schrieb Aaron weiter: „Egal, was ich sage, ich werde die Meinungen dieser Leute nicht ändern. Ich werde mir die Energie sparen und mich auf die guten Dinge konzentrieren, die ich tue, und meine Zeit nicht mit denjenigen verschwenden, die es nicht sind. Meine Gesundheit steht an erster Stelle.“