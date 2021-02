07.02.2021 11:30 Uhr

ABBA: Alvaro Soler und die Fanta 4 huldigen den schwedische Ikonen

Warum sind ABBA-Hits Songs für die Ewigkeit? „Die Songs haben eine unglaubliche Kraft, sie sind episch“, schwärmen die „Fanta 2“ Michi Beck und Smudo – und verraten noch ein Geheimnis zum Thema Agnetha...

Alvaro Soler, der Coach-Kollege der Fantas bei „The Voice Kids“, wurde zwar erst neun Jahre nach Auflösung von ABBA geboren, doch auch er bekennt sich zum Sound des berühmtesten schwedischen Quartetts aller Zeiten.

„Meine Freundin und ich sind Riesen-ABBA-Fans. Ich habe mir erst vor Kurzem eine Vinyl-Schallplatte mit ihren Best-of-Hits gekauft, die regelmäßig bei uns läuft. Ich finde, ABBA gehören zu den krassesten Songwritern, die es jemals gab. Ihre Songs sind geradezu musicalmäßig, sie erzählen Geschichten. Natürlich haben meine Freundin und ich auch schon das Musical ‚Mamma Mia‘ in London angeschaut. Das habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt.“

Melodien mit epischer Kraft

Michi Beck und Smudo (Die Fantastischen Vier) sind sicher nicht die größten Fans, erklärten aber: „Bei ABBA ist das natürliche Gefühl für eine Melodie, die hängen bleibt, extrem ausgeprägt. Man muss die Songs nur ein- / zweimal hören und dann gehen sie einem nicht mehr aus dem Kopf. Sie haben eine unglaubliche Kraft, sie sind episch.“ Die Herrschaften fügen schließlich noch hinzu: „Unabhängig davon können wir beide behaupten: Agnetha war unser Früh-Teenie-Role-Model für DIE Traumfrau!“

Der ABBA-Abend auf ProSieben

In der Dokumentation „ABBA – Songs für die Ewigkeit“ (OT: „ABBA: The Secrets Of Their Greatest Hits“, am 9. Februar um 20:15 Uhr) berichten Insider von ihrer gemeinsamen Zeit mit Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid.

ProSieben gibt TV Einblicke in die Kreativschmiede der Band, zeigt bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Tonstudio und analysiert beispielhaft drei ihrer Hits, um den Erfolg der Songs zu dokumentieren.

„ABBA in Concert“ (9. Februar um 21:20 Uhr) ist das einzige derzeit verfügbare Live-Konzert der schwedischen Musiklegenden – erstmals im deutschen TV auf ProSieben in HD-Qualität.

Es entstand 1979 im Rahmen der zweiten Welttournee der Band in der Londoner Wembley Arena.