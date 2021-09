ABBA-Comeback setzt neue Standards für Konzertshows – Singles in den Top 10

Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt.

Nach fast 40 Jahren meldete sich Abba zurück. Mit ihren Plänen für ein nächstes Konzert könnten sie einen neuen Trend setzen, schätzt ein Experte.

Konzerte mit Hologrammen auf der Bühne statt echten Künstlern könnten nach Ansicht des ABBA-Tourmanager Thomas Johansson zu einem Trend werden. Das sagte der 73-Jährige langjährige Begleiter der schwedischen Band der „Süddeutschen Zeitung“.

ABBA schieben neuen Trend an

Die vier ABBA-Mitglieder Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad hatten in der vergangenen Woche ihre ersten neuen Songs seit knapp 40 Jahren veröffentlicht und Pläne für ein Konzerterlebnis in London mit virtuellen Abbildern präsentiert. Die Band setze damit „einen wichtigen Trend“, befand Johansson.

Die ab dem kommenden Mai geplanten Konzerte in einem eigens dafür gebauten Gebäude auf dem ehemaligen Olympia-Gelände in London werden ein Erlebnis zwischen Musical und Liveshow in Las Vegas bieten, sagte Johansson. Mit den als „Abbataren“ bezeichneten virtuellen Abbildern habe die Band „eine völlig neue Form erfunden, wie Live-Performances aussehen können“, so der Promoter weiter.

ABBAtare-Bewegungen auf der Bühne komplett neu aufgenommen

Anders als bei bisherigen Konzerten mit Hologrammen von – meist bereits gestorbenen – Künstlern bewegen sich die Abbatare nach dem Vorbild eines vorab in wochenlangen Sessions im Studio aufgenommenen kompletten Konzerts der echten ABBA-Mitglieder. Die Musik wird allerdings von einer zehnköpfigen Live-Band gespielt.

In der rund 90 Minuten langen Show sollen insgesamt 22 der alten und neuen ABBA-Hits performt werden.

Ticketverkauf startet

Tickets für die Londoner Shows können über die Webseite abbavoyage.com bestellt werden. Wenn die Showreihe gut läuft – und davon ist auszugehen – werden ganz sicher weitere Städte auf verschiedenen Kontinenten folgen.

Bereits im März 2020 erteilten die Londoner Behörden die Genehmigung, dass die Pop-up-Arena fünf Jahre lang auf dem Grundstück im Queen Elizabeth Olympic Park im Osten Londons bleiben kann. Die 6.700 m² große Anlage wurde so konzipiert, dass sie abbaubar und wiederverwendbar ist.

Special Effects von Georg Lucas‘ Fima ILM

Die digitalen Versionen von ABBA wurden nach wochen- und monatelangen Motion-Capture- und Performance-Techniken mit den vier Bandmitgliedern und einem 850-köpfigen Team von Industrial Light & Magic, dem von George Lucas gegründeten Tricktechnik Unternehmen, geschaffen. Für die Firma ist es der erste Vorstoß in die Welt der Live-Musik.

Das 1975 von George Lucas gegründete Unternehmen hat bislang visuelle Spezialeffekte für Filme, Fernsehserien, Werbespots und Musikvideos geschaffen. Darunter gehören Filme aus den einen „Star Wars“, „Mission Impossible“, AVengers“, „Jurrassic Park“ und „Jurassic World“.

Comeback-Singles in den britischen Top 10

Die beiden neuen ABBA-Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ sind unterdessen nach Angaben der Official Charts Company (OCC) in Großbritannien auf Kurs, in die Top Ten der Single-Charts zu stürmen: Dort landeten die Songs auf Platz 6 und 7.

Die beiden Songs sind die ersten Top-10-Singles in Großbritannien seit „One Of Us“ von ABBA im Dezember 1981.

dpa-infocom/KT