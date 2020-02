ABBA: Die neuen Songs kommen im Sommer, aber…

ABBA wollen 2020 endlich ein neues Album herausbringen. Das schwedische Quartett kündigte bereits 2018 an, zwei neue Tracks produziert zu haben und damit nach 35 Jahren wieder gemeinsam im Studio gewesen zu sein.

Zwar gibt es immer noch kein genaues Datum für die Veröffentlichung der neuen Songs, laut den Musikern sollen diese jedoch im September veröffentlicht werden.

„Ich kann diese Entscheidung nicht alleine treffen“

In einem Clip auf der Fan-Seite ‚ABBA Talk‘ antwortet Benny Andersson auf die Frage, was mit der versprochenen Musik ist: „Sie kommen. Sie kommen dieses Jahr. Ich denke, nach dem Sommer ist es soweit. Aber ich kann nur raten, denn ich bin nicht wirklich sicher. Ich denke aber schon.“ Alyao geht es weiter so nach der alten Leier „Nichts genaues weiß man nicht.“

Auf die Frage, ob die Songs im Jahr 2020 endlich erhältlich sein werden, sagt Benny: „Man sollte nichts versprechen, aber wenn ich es entscheiden dürfte, dann im September. Ich kann diese Entscheidung nicht alleine treffen. Aber das peilen wir an.“ Bereits 2017 arbeiteten Benny, Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog und Frida Lyndstad an der neuen Musik, die auf einer ABBA-Avatar-Tour präsentiert werden soll.

Damals sagte die Kult-Band in einem Statement: „Die Entscheidung, dieses aufregende ABBA-Avatar-Tourprojekt zu starten hatte unerwartete Konsequenzen. Wir alle vier hatten das Gefühl, dass es nach 35 Jahren wieder Spaß machen würde, sich zusammen zu tun und ins Studio zu gehen.“