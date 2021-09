ABBA kündigen nach fast 40 Jahren neues Album an!

ABBA kündigen nach fast 40 Jahren neues Album an!

02.09.2021 19:22 Uhr

Auf YouTube hat die Band Abba eine bemerkenswerte Ankündigung gemacht: Nach fast 40 Jahren gibt es ein Comeback der Band mit einem neuen Album.

Die legendäre Popgruppe ABBA hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Auch eine große multimediale Show soll es geben. Das neue Album von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad wird den Titel „Voyage“ tragen, wie die Band bekannt gab.

Das neue Studioalbum wird im November veröffentlicht. Das letzte Album „The Visitors“ von ABBA erschien 1981. Hier sind mit „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ die erste neuen ABBA-Songs seit vier Jahrzehnten:

Alle weiteren Informationen zum Album gibt es hier!