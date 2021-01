12.01.2021 19:00 Uhr

Abscheuliches Video: Azealia Banks kocht ihre Katze auf Instagram

Azealia Banks hat es mal wieder geschafft, sich in aller Munde zu schleichen. Was sie dazu tun musste? Gar nicht so viel. Nur ihre tote Katze live bei Instagram in eine Suppe einkochen...

In den vergangenen Jahren konnte die Rapperin Azealia Banks häufiger Schlagzeilen machen, wenn auch nur sehr selten mit ihrer Musik. Meist waren es ihre öffentlichen Streits mit großen Stars wie Kanye West und Kim Kardashian, Lady Gaga und Elon Musk, die sie in aller Munde brachten. Das fiel ihr selbst ebenfalls auf, und seitdem scheinen Kontroversen ihr Spezialgebiet zu sein. Nun übertreibt sie es allerdings mächtig.

Hühner schlachten für die Magie

Bereits 2016 geriet sie in einen harten Shitstorm, nachdem sie in einem Video zugab, sich mit Hexerei beschäftigt zu haben. In dem Video waren Federn und andere Überreste von toten Hühnern zu sehen. Diese hatte sie als Opfergaben geschlachtet, was Tierfreunde wie Sängerin Sia gar nicht witzig fanden. Ein waschechter Twitter-Beef entfachte sich zwischen den beiden.

remember when sia warned us about azealia banks but y’all didn’t listen pic.twitter.com/oWkksIfwMT — doa (@siastractions) January 12, 2021

Azealia kocht ihre Katze

Bis auf mittelgroße Kontroversen, wie ein fieser Streit mit Lana Del Rey, war es doch seit 2016 relativ ruhig um die Rapperin. Damit ist jetzt Schluss, denn sie hat es wieder geschafft, für einen handfesten Skandal zu sorgen: Auf Instagram teilte Azealia ein Video, in dem sie ihre vor kurzem verstorbene Katze aus der Erde wieder ausgräbt, sie in ihrem Haus auskocht und im Anschluss den sauberen Schädel in einen Eimer legt, in dem sie andere bedeutsame Dinge aufbewahrt.

Instagram entfernt Video, Twitter geht steil

Das Video und ein separates Bild des Katzenschädels konnten sich kaum eine Stunde auf Instagram halten, da wurden sie von Instagram wieder entfernt. Aber da ist es schon zu spät, und Tausende haben das Video gesehen, Screenshots gemacht und teilweise sogar Bildschirmaufnahmen, die das gesamte Video zeigen. Twitter dreht durch! Sofort steigt Azealia auf Platz eins der Twitter-Trends, und zahlreiche Memes entstehen. „Die Mäuse in Azealia Banks‘ Küche, wie sie zuschauen, wie Azealia ihre Katze kocht“, witzelt ein User mit folgendem Video.

the mice in azealia banks kitchen watching the cat be made into a soup pic.twitter.com/OS355RjCdV — rat (@rat_goblin) January 12, 2021

Galerie

Sorge um Azealia

Obwohl viele User die Chance nutzen, ihre Witze und Memes zu teilen, gibt es auch viele ehrlich besorgte Nutzer. „Azealia ist nicht gesund. Das war’s“, schreibt eine Userin. „Jemand muss Azealia Banks‘ Internetkabel durchschneiden und ihr ihre Medizin geben“, schreibt jemand anders. Hollywood Unlocked hat das Video gespeichert und auf ihrem Kanal geteilt. (AKo)

Achtung! Dieses Video kann verstörend wirken. Nur auf eigene Gefahr anschauen: