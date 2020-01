AC/DC: 2020 soll anders werden

AC/DC sollen noch in diesem Jahr wieder auf Tour gehen. Nachdem die Band ihre Fans bereits seit einiger Zeit schon auf neue Musik warten lässt, könnte es schon bald so weit sein. Gerüchten zufolge soll das neue Album nämlich schon in wenigen Wochen erscheinen. Das behauptet jetzt ein australischer Radiomoderator.

„Meiner Information nach werden AC/DC im Februar oder März dieses Jahres ein neues Album veröffentlichen (…)“, erklärte Eddie McGuire in seiner Frühstückssendung ‚Triple M Melbourne‘.

Ihre Pläne

Und weiter verkündete er: „(…), aber ebenfalls im Oktober und November 2020 in Australien auf Tour gehen. Und nach einer Menge Arbeit und viel technischer Recherche, waren sie in der Lage, eine Hörhilfe für Brian Johnson zu bekommen, der als Frontmann dabei ist. Und sogar Phil Rudd könnte wieder zurück in der Gruppe sein, entweder am Schlagzeug oder an der Percussion. Zusammen mit Angus [Young] hätten sie dann drei der… naja, nicht der originalen, aber der alteingesessenen Mitglieder, wenn du so willst. Sie hatten ein paar Veränderungen während der Reise, aber Angus ganz vorne, Brian Johnson am Mikro, und vielleicht Phil Rudd nach den Problemen, die er jüngst hatte.“

Mittlerweile arbeiten die Männer schon seit ungefähr eineinhalb Jahren an neuer Musik. Johnson, Rudd sowie Angus und Stevie Young wurden vor den Warehouse Studios im kanadischen Vancouver fotografiert. Später hatte Johnson sogar bestätigt, dass er wieder zurück in der Band ist, nachdem Guns N‘ Roses-Sänger Axl Rose für ihn übernommen hatte.