Adam Lambert: Hier ist seine neue Single „New Eyes“

Mittwoch, 15. Mai 2019 17:22 Uhr

Da ist er wieder: Adam Lambert haut endlich seine mit Spannung erwartete neue Single ’New Eyes’ raus, die auch gleichzeitig der Vorbote seines kommenden vierten Albums ‚Velvet’ ist. Das dazugehörige Video hat für den ehemaligen Castingshow-Teilnehmer eine sehr tiefe Bedeutung.

Das Video ist der erste Teil eines mehrteiligen Kurzfilms für ‘Velvet’ – Teil 2 folgt. ‘New Eyes’ behandelt die Entdeckung und Neugeburt der Hoffnung, dazu Adam Lambert selbst: “Ich wollte, dass meine erste Single meinen momentanen Gemütszustand reflektiert und den Zuhörer in einen romantischen und geerdeten Zustand versetzt. Bei ‘New Eyes’ handelt es sich um einen Liebesbrief an die Unschuld und darum, neue Leidenschaften zu entdecken.”

Im Zeichen von Queen

Im Februar 2019, kurz nach der großartigen Performance bei der diesjährigen Oscar- Verleihung mit Queen, überraschte Adam seine Fans mit dem neuen Song ‘Feel Something’, welcher ebenfalls auf dem kommenden Album sein wird.

Vier Jahre nach der Veröffentlichung seines letzten Albums ‘The Original High’, welches in den USA die Top 3 und in Grossbritannien die Top 10 erreichte und weltweit über 3 Millionen Einheiten zählt, steht nun das brandneue Album ‚Velvet’ in den Startlöchern. Das Vorgänger- Album ‘Trespassing’ war das erste Album eines offiziell geouteten schwulen Künstlers, das es in den amerikanischen Billboard Charts auf Platz 1 schaffte.

Seit der Veröffentlichung von ‘The Original High’ war Adam mit Queen auf Tour (Queen + Adam Lambert), inklusive einer großen weltweiten Arena-Tour und weiteren Shows in Nordamerika, die diesen Juli starten sowie einer kürzlich angekündigten Stadiontour, die nach Australien und Asien führt. Außerdem konnte man ihn, wenn auch nur kurz, im preisgekrönten Film ‘Bohemian Rhapsody’ bewundern.