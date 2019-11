Adele: Gibt es bald ein Duett mit Westlife?

Westlife würden liebend gerne ein Duett mit Adele aufnehmen. Die irische Band, die aus den Mitgliedern Shane Filan, Kian Egan, Mark Feehily und Nicky Byrne besteht, hat bereits mit einer Reihe berühmter Künstler zusammengearbeitet, darunter Mariah Carey, Diana Ross, Lulu und Donna Summer.

Eine erfolgreiche Sängerin steht jedoch noch auf ihrer Wunschliste. So hoffen die Musiker, dass sie eines Tages mit Adele, die sich momentan auf ihr Comeback vorbereitet, ein gemeinsames Duett aufnehmen werden.

Sie wollen sich treu bleiben

Im Interview mit der Kolumne ‚Wired‘ der Zeitung ‚Daily Star‘ erklärte Kian: „Wir sprechen über Kollaborationen und da gibt es so viele unglaublich tolle Sänger und Sängerinnen heutzutage, aber wir hätten Schwierigkeiten einen momentan erfolgreichen Künstler wie Billie Eilish oder Shawn Mendes zu finden, mit dem wir zusammenarbeiten können.“

Sie möchten sich selbst nämlich treu bleiben, so Kian weiter. Über Adele schwärmte er: „Sie ist die großartigste Sängerin zurzeit auf der Welt. Und ihre Songs spielen in derselben Welt wie unsere Lieder, daher wäre es unglaublich und ich wette, wir passen zu ihr besser als jeder andere!“ Die Erfahrung, mit anderen Künstlern zusammen zu arbeiten, sei das Beste gewesen, was der Band passiert sei, fügte der 39-Jährige hinzu.