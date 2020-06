Adele und ein neues Album: „Seid geduldig!“

Es scheint, als ob im Leben von Schnulzbäckchen Adele momentan soviel passiert, dass keine Zeit für neue Musik bleibt. So befindet sich die Britin momentan noch in der Scheidung und präsentierte in den letzten Monaten Bilder ihrer erschlankten Figur.

Und tatsächlich: Die einst dralle Sängerin ist so erschlankt, dass sie beinahe nicht wiederzuerkennen ist. Ihre Fans feiern sie dafür: „Du Schönheit“ oder auch „Deine Reise zu einer neuen Figur inspiriert mich jeden Tag!“, schreibt ein anderer.

„Kommt das Album heute raus?? Sag es mir jetzt!“

Ansonsten soll es neben einer neuen Kleidergröße auch einen neuen Mann in Adeles Leben geben. Dabei soll es sich um UK-Rapper Skepta handeln. Ob dem wirklich so ist, wissen natürlich nur die beiden angeblichen Turteltauben.

Offiziell bestätigt wurde von beiden aber nichts. Aber viel spannender: Wann kommt denn jetzt endlich neue Musik? Ihr letztes Album „25“ ist nämlich schon einige Jahre her und die Fans werden immer ungeduldiger.

Quelle: instagram.com

Nun postete Adele, die sonst eigentlich eher wenig in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, gleich zwei Schnappschüsse auf einmal. Mit den Worten „Nach fünf Cider“ zeigt sich die 32-Jährige mit einem Handventilator in der Hand. Auf dem andren Bild trägt sie ein Bühnenoutfit, das sie beim Glastonbury-Festival 2016 trug.

Für viele Fans stellten sich gleich mehrere Fragen: Warum tanzt die Alte angeschickert durch ihr Wohnzimmer? Und dann gab es ja noch die Frage eines Fans, die über 3000 Likes kassierte: „Teaser? Kommt das Album heute raus?? Sag es mir jetzt!“

Scheinbar fühlte sich Adele von der Flut dieser Kommentare dazu genötigt höchstpersönlich zu antworten, was sie sonst eigentlich nicht macht. „Natürlich nicht. Corona ist nicht vorbei. Ich bin in Quarantäne. Trage eine Maske und gedulde dich.“