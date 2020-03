Adele und Harry Styles: Kommt nun ein gemeinsamer Song?

Harry Styles spricht über ein mögliches Duett mit Adele. Der Ex-One Direction-Star hat erst im Dezember seine zweite Soloplatte ‚Fine Line‘ auf den Markt gebracht. Bis dahin schwankte er gefühlsmäßig zwischen Aufregung, Angst und Stolz.

Doch die Arbeit an der Platte verlieh ihm vor allem eines: Freiheit. So habe sich der Musiker keinerlei Druck gemacht, wie er in einem Interview verriet. Doch jetzt, nur drei Monate später, wird über etwas viel Größeres diskutiert. Denn nachdem der Brite und die Sängerin Adele gemeinsam im Urlaub gesichtet worden waren, geht das Gerücht um, die beiden könnten musikalisch gemeinsame Sache machen.

Im Interview mit ‘Sirius XM’ erklärte er jetzt: „Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn zwei Musiker zusammen abhängen, es dann heißt, dass sie sich entweder daten oder sie etwas zusammen aufnehmen.“ Adele soll – Stand jetzt – im September ihr neues Album auf den Markt bringen.

Über sein letztes Album

Ob Styles dabei sein wird, ist nicht bekannt. Über sein letztes Album hatte er im Interview mit dem ‚Music Week Magazine‘ verraten: „Die Tatsache, dass das letzte Album nicht unbedingt eine Radio-Platte war, ich sie aber touren konnte und die Leute zu den Shows kamen und dort Spaß hatten, gab mir das Gefühl, dass ich die Freiheit hatte, das zu machen, was ich wollte und ich wollte einige spaßige Songs machen.“

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Nach der letzten Tour dachte ich: ‚Ok, jetzt weiß ich, wie es ist, eine Show ganz alleine zu spielen. Wie möchte ich, dass die Songs sind, wenn ich wieder auf Tour gehe?‘ Ich hatte bei diesem Album also definitiv eine Freiheit, die ich beim letzten Mal nicht hatte, beziehungsweise mir nicht erlaubte.“