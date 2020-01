Adele will dieses Jahr neues Album veröffentlichen

Adele wird dieses Jahr neue Musik veröffentlichen. Die Sängerin brachte 2015 ihr bislang letztes Album ’25‘ auf den Markt. Nun heißt es jedoch, dass sich Fans bald auf neue Musik der Musikerin freuen können.

Denn sowohl ihre Agentin Lucy Dickins als auch ihr Manager Jonathan Dickins sind zuversichtlich, dass dieses Jahr noch neue Musik der 31-Jährigen herausgebracht wird, berichtete ‚Music Week‘.

Quelle: instagram.com

„Je früher desto besser“

So sollen die beiden auf der Eurosonic Noorderslag (ESNS) Konferenz in den Niederlanden verraten haben, dass 2020 das Jahr für Adele sein wird, in dem sie zurück zur Musik kehren wird, woraufhin Jonathan noch hinzufügte: „Je früher desto besser.“ Die beiden Geschwister entdeckten die Britin damals unabhängig voneinander und fingen an, mit ihre zusammen zu arbeiten, ohne dass der jeweils andere zunächst davon erfuhr.

Jonathan erinnert sich: „Jemand meinte, ich soll sie mir anschauen. Zu dieser Zeit war mein Büro noch bei mir daheim und sie kam zum Tee vorbei. Ich traf sie dort und wir fingen an, zusammen zu arbeiten.“

Lucy traf die ‚Hello‘-Interpretin dagegen durch einen Freund: „Sie sagte, sie sei eine Sängerin und fragte mich, ‚Willst du eine CD?‘ Ich sagte ‚Ja‘, und sie drehte sich zu der anderen Person um und sagte, ‚He, gib mir meine CD zurück, ich möchte sie ihr geben.‘ Und nachdem ich den ersten Song hörte, sagte ich, das ist verrückt und ich rief Jonathan an. […] Sie haute mich um nach dem ersten Song.“