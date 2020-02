Ähm, John Travolta performt hier mit Pitbull!?

John Travolta kann es immer noch. Der 66-jährige Schauspieler, der seit Jahrzehnten auf der großen Leinwand zu sehen ist, legte eine beeindruckende Perfomance hin, als er am vergangenen Donnerstag während der „Premio Lo Nuestro“-Preisverleihung in Miami plötzlich gemeinsam mit Pitbull auf der Bühne stand.

Der „Grease“ -Star wirbelte mächtig seine Hüften herum, während er auch noch neben den Popstars Chesca und Lil John groovte.

Tanzderwisch Travolta

Pitbull war Gastgeber der Latin-Awards-Show. Travolta, der in Pitbulls Musikvideo zu „3 to Tango“ zu sehen ist, überraschte das Publikum dann auch noch, als er den Song „Get Ready“ von Pitbulls Album zusammen mit Blake Shelton sang. Später am Abend wurde der „Saturday Night Fever“-Star in einem anderen Bereich der AmericanAirlines-Arena dann immer noch beim Tanzen gesehen.

Travolta ist bekannt dafür, zwischendurch immer wieder seine Tanz-und Gesangskünste unter Beweis zu stellen. Mit 50 Cent trat er bereits bei der Gotti- Premiere im Jahr 2018 auf. Und er und Pitbull kennen sich ja auch schon seit Jahren.