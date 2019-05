Alexander Eder startet durch: Erst 20 und dann so eine Stimme?!

Samstag, 11. Mai 2019 21:14 Uhr

Ben Zucker kann sich warm anziehen! Was für eine Stimme! Was für ein Charisma! Alexander Eder ist selbstbewusst, ehrgeizig und mit einer unverkennbar tiefen Stimme ausgestattet. Mit über 45.000 Followern auf Instagram und seiner außergewöhnlichen Performance gehörte er zu den Shooting-Stars der letzten Staffel von „The Voice of Germany“.

Neben unzähligen Live- Auftritten arbeitet Alexander derzeit intensiv im Studio an seinem eigenen Album – es beginnt ein spannendes Jahr für den erst 20-jährigen Newcomer. Die erste Single „Lauf mich frei“ ist der Startschuss und erste Vorbote des kommenden Debüt-Albums des charismatischen Ausnahmekünstlers aus Niederösterreich. Hier geht’s auch zum Video!

Radiohit-Potenzial

„Lauf mich frei“ begegnet dem bedrückenden Liebeskummer einer gescheiterten Beziehung mit Ehrlichkeit und Sensibilität. Doch am Horizont sieht er schon das erste Licht, die Trauer beginnt langsam zu weichen. Alexander Eder erzählt hier eine Geschichte direkt aus dem Leben, die so oder so ähnlich wohl jeder schon mal erlebt hat.

Quelle: instagram.com

Der dazugehörige Sound ist eine gelungene Mischung aus Rock, Country und deutschsprachigem Pop, die perfekt zu seiner für einen 20-jährigen unfassbar reifen Stimme passt. „Lauf mich frei“ lässt erahnen wo die Reise des jungen Künstlers auf seinem Debüt-Album hingehen wird. Im Vordergrund steht hierbei fraglos seine sensationelle Stimme, die mit ihrer Kraft und Tiefe brilliert und direkt ins Herz der Hörer trifft.