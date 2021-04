Alexander Knappe sagt „Tschau“ und dann ist da noch die verlorene „Mama“

16.04.2021 17:23 Uhr

Alexander Knappe veröffentlicht zwei neue Songs . Eine lebhafte Hymne, die der guten Laune huldigt und zum anderen eine sehr emotionale Ballade, welche er seiner Mutter widmet, mit der er seit er 13 Jahre ist nicht mehr spricht.

Nachdem Alexander Knappe das letzte Jahr mit „Alles Geht Vorbei“ schon auf einer hohen Note gebührend verabschiedet hat, schließt der beliebte Berliner Sänger nun genau daran an und präsentiert gleich zwei neue Songs die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Zum einen gibt es die lebhafte Fernweh-Hymne „Tschau“, welche dank dem von Fanfaren und Trompeten untermalten Sound wohl allen Reiseromantikern und Weltenbummlern aus der Seele spricht und einfach Lust macht der Koffer zu packen und ans Meer zu fahren. Untermalt wird diese zudem von einem sonnigen Video, welches einen Roadtrip nach Italien festhält.

Doch auch der zweite Song ist alles andere als nur ein Bonustrack, sondern einer von Knappes ehrlichsten Songs überhaupt. In dem emotionalen Song „Mama“ thematisiert der 36-Jährige Sänger die Beziehung zu seiner Mutter, mit welcher er seit 23 Jahren keinen Kontakt mehr hat und möchte genau mit diesem Stück Musik seiner Mutter die Hand reichen. Ein Video zu „Mama“ wird in den nächsten Tagen noch folgen.

Hintergründe zu „Tschau“

Im Vollsprint, mit einem vorfreudigen Lächeln im Gesicht, unter strahlend blauem Himmel und in hohem Bogen ins Mittelmeer springen. Knappe tut im Video zu seiner neuen Single das, wonach sich momentan wohl jeder sehnt: Er sagt einfach „Tschau“.

Es ist ein Abschied nehmen von „der guten alten Zeit“. Einer Zeit, die viel Positives und Vertrautes hatte, in der man sich wohlgefühlt hat, bei der aber auch irgendwie jeder Tag eine nahezu perfekte Kopie des Vortages war. Aber auch über diese Metaebene hinaus, die Single spricht jedem Reiseromantiker, Weltenbummler und Abenteurer aus dem Herzen, in dem das Fernweh momentan allgegenwärtig ist. Mit tatsächlichen Fanfaren und Trompeten untermalt, besingt der 36-jährige Popstar den Start in eine neue, veränderte Gegenwart.

„Denn ab jetzt wird alles anders,

es ist nichts mehr wie es war.“

Eine Aussage, die schon seit über einem Jahr für beinahe die gesamte Weltbevölkerung zutreffend ist. Die darauf folgende Phrase „das ist erst der Anfang“ wirkt im Fall von Alexander Knappes neuer Single nicht bedrohlich sondern Hoffnung gebend.

„Man braucht positive Vibes“

Dazu sagte der Songwriter: „Das was ich selbst in Krisen gelernt habe ist, man braucht positive Vibes. Der Mensch braucht Hoffnung, keine Verbote sondern Denkanstöße und Angebote.“

Töne, die ermutigen sollen aufzubrechen, loszugehen und Neues zu wagen und die Sonne in den Kopf zu lassen. Sei es auch nur für die 3 Minuten Dauer von „Tschau“: Drei Minuten ohne die Sorgen und Ängste von heute. Drei Minuten wie abgetaucht, schwerelos unter Wasser, mit einem Lächeln im Gesicht, irgendwo im Mittelmeer.

Übrigens: Knappe plant in seiner Heimatstadt Cottbus im Mai/Juni 2021 zwei Autokinokonzerte.