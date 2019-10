Ali Gatie: Wird dieser singende Hipster der neue Drake?

„From my heart to your ears“ (zu deutsch: – diesen Grundsatz hat einer der wohl vielversprechendsten Newcomer unserer Zeit: Ali Gatie (22). Unter Beweis stellt er dies in seiner neuen Single „Used To You“ die heute erschienen ist.

Wie der Name des Songs schon vorwegnimmt, handelt „Used To You“ von einer gescheiterten Beziehung und dem Schmerz von der Person getrennt zu sein, an die man sich so sehr gewöhnt hatte. In Alis neuem Track hört man genau das, wofür ihn seine Fans lieben und schätzen: Verletzlichkeit und Ehrlichkeit.

„Ich möchte die perfekte Mischung aus beidem sein“

Zudem sind seine Texte zugänglich oder neu-deutsch „relatable“, denn sie handeln von Situationen oder Gefühlen, die wohl jeder erwachsene Mensch einmal durchlebt hat.

Ali Gaties Authentizität kommt dabei nicht von ungefähr, denn der 22-Jährige hat schon einiges erlebt: als Sohn irakischer Eltern ist Ali im Jemen geboren, in seinen jungen Jahren ist die Familie nach Abu Dhabi gezogen, wo er den Großteil seiner Kindheit verbrachte. Schließlich zog es die Familie weiter nach Kanada, wo sie sich in einem Vorort von Toronto niederließen.

Diese Internationalität schlägt sich auch in Alis Sound nieder. Aber auch Genre-technisch ist der junge Künstler in keine Schublade zu packen, denn er sagt: „Als ich nach Kanada gezogen bin, habe ich Ed Sheeran für mich entdeckt. Er und J. Cole sind meine absoluten Lieblingskünstler. Ich möchte die perfekte Mischung aus beidem sein, also kein Pop-Star, aber auch nicht unbedingt ein Hip-Hop Artist.“

Quelle: instagram.com

Er postete öffentlich seine Handynummer

Und das schafft Ali Gatie bisher ohne jeglichen Zweifel. Seine globale Hit-Single „It‘s You” hat alleine auf Spotify über 185 Millionen Streams generiert und wurde in Kanada sowie in Australien mit Platin ausgezeichnet. In vielen weiteren Ländern wie den USA oder Schweden erreichte die Single Gold-Status.

Weitere millionenfach gehörte Titel wie „Moonlight“ oder auch „Can’t Lie“ beweisen, dass Ali Gaties Songs wirklich aus seinem Herzen, direkt ins Ohr seiner Fans vordringen. Mit „Used To You“ hebt er diese Fähigkeit wieder eindrucksvoll hervor.

Ali Gatie zeigt Fannähe – Neben einer veröffentlichten Handynummer unter der man Ali schreiben kann, hat er unter anderem an einem Tag auf 2000 Fan Nachrichten bei Snapchat geantwortet.