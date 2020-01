Alicia Keys spricht über neue Single „Underdog“

Aufregende Neuigkeiten von Alicia Keys: Im Frühling wird ihr siebtes Studioalbum ‘Alicia’ auf den Markt kommen! Vor wenigen Tagen hat sie nun ihre neueste Single ‘Underdog’ veröffentlicht, über die sie im Interview mit ‘Verstärker Medienmarketing’ jetzt erklärte:

„Manche Leute sind möglicherweise der Ansicht, dass ‘Underdog‘ ein negativer Begriff ist, doch für mich ist es ein kraftvolles Wort, das Menschen repräsentiert, die vielleicht unterschätzt werden, sich aber immer wieder Herausforderungen stellen und Erwartungen übertreffen. Ich liebe dieses Lied so sehr, weil es um das wahre Leben, echte Menschen und unsere Erfahrungen geht“, so Alicia Keys.

„Es ist nie einfach“

Und weiter erklärte sie: „Wir waren alle in unserem Leben schon in Situationen, in denen wir Widrigkeiten meistern mussten. Es ist nie einfach. Einer meiner Lieblingstexte in dem Lied lautet: ‘They say I would never make it but I was built to break the mold’. Ich denke, dass es keinen Menschen auf diesem Planeten gibt, der sich schon einmal so gefühlt hat.“

Erst im Dezember war Keys Biografie ‘More Myself’ veröffentlicht worden. Über das Projekt sagte sie kurz vorher: „Ich könnte nicht begeisterter sein, diesen Teil meiner bisherigen Reise und alle Wege, die ich weiter lerne, um meine Wahrheit zu ehren, zu teilen.“