Alle Farben remixt diesen krassen 2000er Hit – und den kennt jeder!

2020 scheint das Jahr zu sein, in dem auffallend viele Klassiker von irgendwelchen DJs aufgegriffen und neupoliert werden. Aber natürlich gibt es auch in diesem Jahr viele Jubiläen, in denen die Acts selbst mit neuen Versionen ihrer Hits oder Konzerten sich slebst Tribut zollen.

Im Jahre 2000 landeten The Underdog Project mit ihrer Single „Summer Jam“ einen weltweiten Hit. Der Song schaffte es nicht nur in sämtliche Verkaufscharts rund um den Globus, sondern auch in die Playlisten aller Radiosender.

Kult im neuen Gewand

Es folgten Gold und Platinauszeichnungen sowie unzählige Auftritte in der ganzen Welt. Zum 20-jährigen Jubiläum dieses Über-Hits, verleiht Star-DJ Alle Farben mit seinem Remix „Summer Jam“ ein Update und katapultiert den Song in das Jahr 2020.

Das Ergebnis kann sich durchaus hören lassen: Die einzigartige Stimme des kanadischen Sängers Vic Krishna trifft auf Welthit und wird von Alle Farben in ein gewohnt fluffiges, Festivaltaugliches Gewand gesteckt.

Nur schade, dass es dieses Jahr wohl keine Festivals geben wird, auf denen man sich diese Nummer mit der besten Freundin anhören kann. Nun ja, für Balkonien tuts die Nummer auch …