Alle reden von Mimi Webb mit der rattenscharfen Stimme

30.06.2021 22:15 Uhr

Großbritannien hat mit Mimi Webb einen neuen Star mit über 116 Millionen Streams und stetig wachsendem global Buzz!

Das aktuelle Musikvideo „Dumb Love“ der britischen Popsängerin und Songwriterin ist geprägt von Emotionen und einer Menge britischem Humor.

Auf der Ballade hören wir ein Klavier, während Mimi Webb mit ihren lebendigen Lyrics eine nostalgisch prägende Romanze aufgreift. Als der kraftvolle Refrain ertönt, erinnert sie sich: „We had that dumb love.“

Neue Single „Dumb Love“

Das Video unter der Regie von Eliot Simpson bestückt die Geschichte mit so viel Emotion und einer gehörigen Schippe Humor. Mimi Webb trifft bei einer Hochzeit, bei der alles schief zu gehen scheint, wieder auf eine alte Flamme – Chaos ist vorprogrammiert.

Mimi Webb sagte über „Dumb Love“: „Ich glaube, wir hatten alle schon einmal ’stumme Liebesbeziehung‘! Du verliebst dich Hals über Kopf in jemanden, aber es funktioniert einfach nicht – entweder weil du zu jung bist oder es einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Das heißt nicht, dass es nicht echt ist. Manchmal ist es das Echtste. Du bleibst trotzdem Freunde, denn ‚stummeLiebe‘ endet wirklich nie.“

Das ist Mimi Webb

Mit ihrer Solo-Debütsingle „Before I Go“ malt Singer/Songwriterin Mimi Webb ein idyllisches Bild vom Wunsch, die Zeit einfrieren zu können. Das 19-jährige britische Wunderkind begleitet den Track mit einem Video, in dem sie übers Land fährt und auf den Feldern um sie herum za?rtliche Erinnerungen an eine Beziehung lebendig werden. Sie ist eine alte Seele, die eine gehörige Portion Tiefgang in ihre Musik einfließen lässt; eine frische Herangehensweise an Popsongs, die Gefühl erzeugen soll. Während Mimi Webb ihr US-Debüt vorbereitet, ist sie voll und ganz darauf eingestellt, Eindruck zu hinterlassen, indem sie einfach sie selbst ist.

Auf dem Land in England aufgewachsen, wusste Mimi schon ziemlich früh, dass sie Künstlerin werden wollte. „Ich mochte einfach die Vorstellung aufzustehen und für Menschen zu singen“, sagt sie mit einem Lächeln. „Ich wusste, dass ich eines Tages auf der Bühne stehen muss.“

In bester Tradition von Winehouse und Adele

Ihr darstellerisches Talent ging mit einer wunderschönen Gesangsstimme einher und so schrieb sich Mimi mit 12 im Schulchor ein, nachdem sie bereits an den Wochenenden Unterricht an der berühmten BRIT School nahm. Vorbilder wie Amy Winehouse, Adele, Sam Smith und Emily Sande inspirierten sie, mit ihrem Gesang Erfahrungen zu kreieren, indem sie sowohl auf Persönlichkeit als auch Bühnenpräsenz setzte. „Ich nahm Klavierunterricht, um meine Buüne selbst bespielen zu können“, erklärt sie.

Nach einer Handvoll Talentshows an der Schule wurde ihre Mutter förmlich dazu gedrängt, Mimi die Musik als potenziellen Karriereweg zu ermöglichen.

Karrierstart mit Youtube-Videos

Mit 16 zog sie ins zwei Stunden entfernte Brighton, wo sie bei einer Gastfamilie lebte und das renommierte BIMM (Brighton Music College) besuchte. Dort entdeckte sie auch ihre Liebe zu Jazz und besonders zu Ella Fitzgerald. Der Wunsch, ein Publikum ganz in ihren Bann zu schlagen, brannte weiter in ihr, sodass sie sich das Gitarrespielen beibrachte („ich fand es praktisch, sie einfach mit mir herumtragen zu können“) und Stammgast bei Open Mic Nights in Brighton wurde.

Ihr akustisches Programm erweiterte sie mit digitalen Aktivitäten im Hintergrund von YouTube-Videos ihrer Freunde und baute sich dadurch ein breiteres Publikum auf. Die lokale Begeisterung brachte sie schließlich mit ihrem Manager zusammen, mit dem sie zu Meetings nach Los Angeles flog, bevor sie 2019 dann bei Epic unterschrieb. Jetzt ist die Bühne bereitet, um den Namen Mimi Webb zu einer festen Größe zu machen.

Debütsingle „Before I Go“

Ganz im Geiste der Verbundenheit mit ihrem Publikum ist „Before I Go“ (siehe Clip oben) extrem persönlich. „Ich habe den Song über meinen Freund geschrieben, den ich zurücklassen musste, als ich nach Brighton gezogen bin“, sagt sie sachlich, denn die beiden sind immer noch zusammen. „Er war reizend und charmant und großartig, und ich wollte einfach nur die Pause-Taste drücken und jede Erinnerung festhalten, die wir in diesem Moment hatten.“ Geschrieben mit dem australischen Singer/Songwriter Rory Adams sowie den englischen Songwritern und Produzenten Digital Farm Animals ist der Track so aufrichtig wie nachvollziehbar, flankiert von einem Video, das tatsächliche Erinnerungen von Mimi an Zeiten mit ihrem Freund zeigt.

Vor allem aber liebt Mimi Webb Geschichten – sowohl ihre eigenen zu singen als auch die von anderen zu hören – alle mit der grundsätzlichen Botschaft von positiven Vibes. „Ich möchte einfach echt gute Energie verbreiten“, sagt sie bescheiden. „Das ist mein Ziel, egal wo ich hinkomme.“

Der next big Step ist ihre erste richtige Headline-Tour im Herbst diesen Jahres in Großbritannien.