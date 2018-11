Alohe Blacc: Bei ihm ist schon jetzt Weihnachten

Samstag, 17. November 2018 16:37 Uhr

Weihnachtsalben liegen gerade voll im Trend: Neben John Legend und Gwen Stefanie kommt jetzt auch eines von Alohe Blacc (39).

Grammy-Anwärter Aloe Blacc veröffentlicht mit “Christmas Funk” sein allererstes Weihnachtsalbum ever! Der erste Vorbote daraus ist schon draußen und heißt “I Got Your Christmas Right Here”. Das Ergebnis ist gewohnt charmant, unaufgeregt und – sehr wichtig – nicht kitschig! – Das ist ja immer die Gefahr bei Weihnachtsliedern.

Ihm ist schon ganz weihnachtlich ums Herz

“Christmas Funk” enthält acht Songs, die von Aloe Blacc selbst geschrieben wurden plus zwei Cover von den krassesten Weihnachts-Klassikern ever: Wham! und Mariah Carey. Dazu erklärt Alohe „Christmas Funk” ist die Art von Album, das ich schon immer machen wollte“, freut er sich.

Quelle: instagram.com

Oh, du Soulige

„Diese neuen Songs und Geschichten sind meine Interpretation der Zeit, die ich mit meiner Familie und Freunden während der AviciiFeiertage verbringe. Ich war schon als kleines Kind ein Fan von Motown und den ganzen stimmungsvollen Weihnachtssongs. Ich liebe Sinatra und Nat King Cole und ich hatte das Gefühl, diese Zeit benötigt ein funky Revival. Die acht Songs, die von mir stammen sind eine Ergänzung zu den extra funky Versionen der zwei bekanntesten Weihnachts-Klassiker, “All I Want For Christmas Is You” und “Last Christmas”. Ich habe diese beiden Songs ausgewählt, weil sie es verdient haben im Funk-Gewand in neuem Glanz zu erstrahlen.“

Mit “Wake Me Up”— dem Mega-Hit den Aloe Blacc für den schwedischen DJ gesungen und geschrieben hat und der in über 100 Ländern weltweit auf #1 der Charts kletterte, hat Aloe Blacc bewiesen, wieviel Emotionen er mit einem einzigen Song transportieren kann. Mit seinem dritten Album “Lift Your Spirit”, einer Fusion aus Folk/Soul/Pop-Songs, konnte Aloe Blacc noch mehr

Fanherzen für sich erobern.

Eine seiner großen Ambitionen ist auch, mit Hilfe seiner Popularität etwas zu bewegen, auch in sozialer Hinsicht und mit seiner Musik eine positive Botschaft zu transportieren. “Ich versuche die Geschichte des Underdog zu erzählen, der es schafft die alltäglichen Hürden des Lebens zu meistern”, so Blacc.