Alvaro Soler und das Geheimnis des perfekten Sommerhits

Mittwoch, 3. Juli 2019 09:35 Uhr

Alvaro Soler verrät das Geheimnis hinter perfekten Sommerhits. Je wärmer es wird, desto mehr hört man auch von dem spanisch-deutschen Musiker. Denn der 28-Jährige gilt als der Durchstarter in Sachen Sommerhits.

Doch was macht eigentlich den perfekten Sommersong aus? Im Interview mit ‘RTL’ verriet der Sänger jetzt: „Es gibt ja immer das Klischee, dass Hits für den Sommer ganz schnell gemacht sind, was gar nicht stimmt. Wenn man einfach einen Song hat, der Spaß beim Zuhören bringt und irgendwas als Magie hat, wo man denkt: ‚Wow, das will ich mir nochmal anhören!‘ Dann habe ich es geschafft im Studio, dann habe ich es hinbekommen, dass die Magie drinnen ist.“

Und weiter: „So etwas erreicht man nur, wenn man Bock hat im Studio. (…) Das muss man spüren im Lied. Das muss man irgendwie aufnehmen und die Leute können dies dann hören und hoffentlich kommt dann dieses Gefühl rüber.“

Spanisch bevorzugt

Auch die südliche Sprache helfe einem dabei. So erzählte Soler einmal im Interview mit ‘BANG Showbiz’, dass er die spanische Sprache der deutschen bevorzuge: „Also da muss ich leider gestehen, dass ich tatsächlich dieser Ansicht bin. Für mich liegt das aber sicherlich auch an der Aussprache, die im Spanischen einfach sehr viel sanfter klingt. Ich finde Dialekte immer charismatisch, amüsant und manchmal auch charmant. Aber pauschal kann man das glaube ich nicht sagen.“

Juror in Tanzdoku

Übrigens Am Sonntag, 30. Juni, haben in Leipzig die Dreharbeiten für die MDR-Doku-Serie „My Move – Tanz deines Lebens!“ begonnen. Juror ist u.a. Sänger Álvaro Soler („Sing meinen Song 2019“) und einer der Gast-Coaches wird „Let’s Dance“-Star Massimo Sinato sein. Ab 3. Dezember 2019 zeigt KiKA die 20-teilige Serie.

Alvaro – der Singer/Songwriter, der aktuell in „Sing meinen Song 2019“ zu erleben ist, will bei „My Move“ seine Erfahrungen als Künstler und Bühnenperformer an die jungen Tänzer weitergeben.