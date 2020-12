07.12.2020 19:00 Uhr

Ana Johnson: Jetzt singt die Influencerin auch noch!

Eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen Ana Johnson setzt jetzt ihre Stimme für den guten Zweck ein und das im wahrsten Sinne des Wortes!

Ana Johnson (27) ist ein wahres Allround-Talent. Immer wieder stellt sie ihr Können unter Beweis! Sie überzeugt mit kreativen Instagram-Bildern, spannenden YouTube-Videos, ihren Deko-Künsten, einem eigenen Buch und Podcast. Doch jetzt setzt die Influencerin sich für einen guten Zweck ein und offenbart ihren über 1,1 Millionen Fans dabei ein weiteres Talent…

So heißt ihr erster Song

Als „Die Johnsons“ hat Ana, gemeinsam mit ihrem Ehemann Tim, gestern ihren allerersten Song herausgebracht. „Weihnachten mit dir“ ist, wie der Name schon verrät, ein Weihnachtslied und soll den Menschen in der dieses Jahr etwas besonderen Weihnachtszeit Kraft und Freude bringen. Da das Influencer-Traumpaar allerdings noch keine Erfahrung in der Musikbranche hat, hatten sie bei diesem Herzensprojekt Hilfe von einer befreundeten Band. „Who’s Amy“ haben den Song geschrieben und bei der Verwirklichung tatkräftig mitgeholfen.

Alles für den guten Zweck

Wer jetzt allerdings denkt, Ana geht damit die ersten Schritte in Richtung einer Gesangskarriere, der irrt! Der Song ist nämlich „nur“ für einen gute Zweck entstanden. Alle Einnahmen von „Weihnachten mit dir“ werden an den Verein „Wege aus der Einsamkeit e.V. Altersfreuden“ gespendet. Dieser setzt sich für soziale Projekte ein, um älteren Menschen zu helfen, nicht einsam zu sein und ihren Alltag zu bewältigen.

Ihre Freunde und Kollegen unterstützen sie

Dieses tolle Projekt sorgt auch bei Anas Kollegen für große Begeisterung. Fleißig kommentieren und teilen andere Influencer den Weihnachtssong und geben dem Projekt so noch mehr Aufmerksamkeit. Sarah Harrison kommentiert zum Beispiel: „Soooo schön! Haben es uns heute auch schon angehört, da darf ruhig mehr kommen.“ Und auch Maren und Tobias Wolf, Fata Hasanovic, Lisa Marie Schiffner und viele viele andere unterstützen Ana und Tim fleißig.

Der Song geht durch die Decke

Der ganze Support ihrer Freunde und Kollegen scheint sich auch richtig zu lohnen! Aktuell befindet sich „Weihnachten mit dir“ nämlich zwischen Shawn Mendes und The Weeknd auf Platz 41 der „iTunes“-Charts und nach knapp 24 Stunden wurde der Song schon über 100 Tausend mal alleine auf „Spotify“ gestreamt. Wer jetzt in den Song reinhören möchte und vor allem dieses schöne Projekt unterstützen will, kann dies überall tun, wo es Musik gibt. Etwa bei Spotify, Apple Music, YouTube oder Amazon.

(AK)