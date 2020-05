Angelo Kelly: Burn-Out war Grund für Kelly-Family-Ausstieg

Angelo Kelly hatte ein Burn-Out. Die erfolgreiche Musikerfamilie muss in Zukunft ohne ihren Fan-Liebling auskommen. Denn der Sänger gab vor wenigen Tagen überraschend seinen Ausstieg aus The Kelly Family bekannt, wie RTL berichtete.

Im Interview mit „Bild“ verriet er den Grund: Es war ein Burn-Out! Angelo Kelly: „Ich habe ja nicht nur Musik gemacht, ich habe mich um die ganze Leitung und Organisation gekümmert, das Marketing. Das war ein Stressfaktor und unglaublich viel Arbeit im Hintergrund. Da kannst du kein normaler Familienvater mehr sein. Mein Kopf hat die ganze Zeit gerattert, auch nachts.“

Seit zwei Jahren

Und weiter: „Dieses Burn-Out-Gefühl schleppe ich jetzt seit zwei Jahren mit mir herum. Irgendwann macht dich das kaputt.“ Besonders seine Frau Kira sei ausschlaggebend gewesen: „Meine Frau Kira stand mir die ganze Zeit so gut zur Seite und hat zu Hause die Stellung gehalten. Sie hat aber auch immer wieder gesagt, ich solle aufhören. Es war einfach zu viel. Ich musste entscheiden, was für mich essenziell ist. Ich reflektiere jetzt gerade in der Corona-Zeit noch mal sehr viel – und merke jetzt, was wichtig ist. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen.“

Quelle: instagram.com

Und wie geht es jetzt für seine Band weiter? Kelly dazu: „Ich weiß auch noch nicht, wie es mit der Kelly Family ohne mich weitergeht. Die Familie wird jetzt gucken müssen, wer meine Rollen übernimmt. Vielleicht macht das auch jemand von außen. Aktuell steht nichts fest. Aber ich weiß, dass sie alle noch Lust haben. Das Mindset dafür ist da. Mein Gefühl ist: Das ist nicht das Ende der Kelly Family. Eine Band verlässt man, eine Familie nie.“ (Bang)